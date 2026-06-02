Uniós pénzek: migrációs paktum, Ukrajna uniós csatlakozása − könnyen zsákutcában találhatja magát a kormány

A magyar kormányfő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalását követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy sikerült megállapodni a befagyasztott uniós források feloldásáról.

Uniós pénzek: szigorú feltételek, szűkös határidő, migrációs paktum, Ukrajna uniós csatlakozása / Fotó: John Thys / AFP

Magyar Péter szerint az Európai Unió elvárása elsősorban a korrupció visszaszorítása, azonban a helyzet ennél jóval bonyolultabb, mivel a magyar kormánynak 27 szupermérföldkő követelményeit kell teljesítenie néhány hónap alatt ahhoz, hogy hozzáférjen a 16,4 milliárd euróhoz. Az ügyet jól ismerő brüsszeli források úgy vélik, hogy csupán a kedvezményes hitelek válnak majd elérhetővé hazánk számára. Az ügy másik sarkalatos pontja, hogy miközben a magyar kormányfő a migrációs paktumot opcionális és rugalmas együttműködésnek tekinti, addig Ursula von der Leyen világos és kötelező célokról beszél, továbbá Ukrajna csatlakozását illetően is egyre nagyobb a nyomás.

Az uniós forrásokról – miből áll össze?

A Magyarországnak járó teljes RRF- (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) keret 10,43 milliárd euró.

Vissza nem térítendő támogatás: 6,512 milliárd euró (ez átszámítva körülbelül 2600 milliárd forint).

Kedvezményes hitel: 3,918 milliárd euró (ez átszámítva körülbelül 1500 milliárd forint).

Akkor miért van szó 6000 milliárdról? Azért, mert a politikai kommunikációban emlegetett 6000 milliárd forintos összeg a frissen felszabadított, teljes EU-s forráskeretre vonatkozik, amelynek az RRF csak az egyik, bár kétségkívül a legnagyobb szelete.

A 6000 milliárd forintos keretösszeg az alábbi pillérekből áll össze:

RRF, amely önmagában nagyjából 4100 milliárd forintot jelent.

Kohéziós alapok (felzárkóztatási támogatások): a megállapodás részét képezi további 4,2 milliárd euró (és a jövőben lehívható pluszforrások), amely átszámítva nagyjából 1600-1700 milliárd forintot tesz ki.

Külön pillérbe tartoznak az úgynevezett kiegészítő uniós programok, ilyenek az egyéb speciális alapok és agrár- vagy strukturális keretek.

Hogyan lehet hazahozni a pénzt?

Ahhoz, hogy Magyarország a teljes összeghez hozzáférjen nem csupán a szupermérföldkövek teljesítésére van szükség, hanem négy-öt hónap alatt a jogalkotási procedúrát, valamint a finanszírozni kívánt projektek pályáztatását is meg kellene oldani, ami szinte lehetetlen küldetésnek látszik, amit Brüsszelben is tudnak:

A bizottság mindent megtesz, hogy segítsen Budapestnek, de nem valószínű, hogy megkapják a 10 milliárd eurót

− nyilatkozta egy magas rangú uniós tisztviselő az Euractiv újságírójának.