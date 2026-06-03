Brüsszel kimutatta a foga fehérjét: kőkemény költségvetési megszorításokat követel az uniós pénzekért cserébe

Újabb figyelmeztetést küldött Magyarországnak az Európai Bizottság a költségvetési hiány miatt. Valdis Dombrovskis, a bizottság gazdaságért és termelékenységért, valamint a végrehajtásért és egyszerűsítésért felelős biztosa újságíróknak azt mondta, hogy a testület szerint Magyarország fennálló kockázata annak, hogy 2026-ban nem tartja a számára kijelölt fiskális pályát, ezért az unió hatékony intézkedéseket vár a kormánytól őszig – írta a Bloomberg.

A teljes összeg lehívásához a magyar kormánynak augusztus végéig teljesítenie kell az Európai Unió által előírt reformokat / Fotó: T.Vyc

A biztos szerint amennyiben a bizottság azt állapítja meg, hogy nem történt érdemi előrelépés, a túlzottdeficit-eljárás következő szakaszába léphet az ügy. Ez együtt járhat az úgynevezett feltételességi mechanizmus alkalmazásával is, amely akár egyes uniós források részleges felfüggesztését eredményezheti.

Brüsszel szerint túl magas maradhat a hiány

A Magyar Péter vezette kormány az áprilisi választások után azt közölte, hogy az előző kabinet a valósnál kedvezőbb képet festett az államháztartás helyzetéről. A kabinet szerint a korábbi kormányzaton belül készült egyik becslés már 6,8 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt 2026-ra, miközben a hivatalos előrejelzés 5 százalék volt.

Az Európai Bizottság jelenlegi prognózisa 6,2 százalékos magyar hiányt valószínűsít erre az évre, ami több mint kétszerese az Európai Unió által elvárt 3 százalékos küszöbnek.

A helyzet azért különösen érzékeny, mert a túlzottdeficit-eljárás során Brüsszel folyamatosan értékeli, hogy a tagállamok megteszik-e a szükséges lépéseket a hiány leszorítása érdekében.

Fontos határidő közeleg az uniós pénzeknél

A figyelmeztetés alig egy héttel azután érkezett, hogy Magyarország és az Európai Bizottság megállapodott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. Ezeket a pénzeket még 2022-ben fagyasztották be a jogállamisági és korrupciós aggályok miatt.

A teljes összeg lehívásához azonban a magyar kormánynak augusztus végéig véglegesítenie kell a szükséges beruházási terveket, valamint teljesítenie kell az Európai Unió által előírt reformokat.

Különösen nagy a tét a helyreállítási alapnál (RRF), mert ebből 10,4 milliárd eurónyi forrás végleg elveszhet, ha a szükséges feltételek nem teljesülnek az augusztus végi határidőig.