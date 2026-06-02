Deviza
EUR/HUF354,74 -0,32% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,3 -0,43% PLN/HUF83,74 -0,33% RON/HUF67,49 -0,5% CZK/HUF14,64 -0,13% EUR/HUF354,74 -0,32% USD/HUF304,69 -0,4% GBP/HUF410,51 -0,29% CHF/HUF387,3 -0,43% PLN/HUF83,74 -0,33% RON/HUF67,49 -0,5% CZK/HUF14,64 -0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 312,91 +1,13% MTELEKOM2 722 +2,06% MOL3 962 +1,11% OTP41 530 +1,47% RICHTER12 590 +0,24% OPUS360 +2,64% ANY7 980 0% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 244,32 -0,11% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 878,52 +0,94% BUX135 312,91 +1,13% MTELEKOM2 722 +2,06% MOL3 962 +1,11% OTP41 530 +1,47% RICHTER12 590 +0,24% OPUS360 +2,64% ANY7 980 0% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 680 +1,28% BUMIX9 244,32 -0,11% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 878,52 +0,94%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
uniós pénzek
lakhatás
vasút
energiahelyzet
kutatás-fejlesztés

Itt a lista: ezekre a projektekre szerezte meg az uniós forrásokat a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hosszú tárgyalások után Magyarország hozzáférhet a korábban befagyasztott uniós források jelentős részéhez, és már az is látszik, mire költené a pénzt a Tisza-kormány. Az uniós források felhasználásának középpontjában a közlekedési fejlesztések, az energiahálózat korszerűsítése, a lakhatási programok és a kis- és középvállalkozások támogatása áll. A több mint 16 milliárd eurós csomag egyes elemei már a következő hónapokban elindulhatnak.
VG
2026.06.02, 15:08
Frissítve: 2026.06.02, 15:19

Egy kormányzati háttérbeszélgetésen Kapitány István, Kármán András és Vitézy Dávid miniszterek ismertették, hogy tervek szerint az uniós források jelentős része közlekedési fejlesztésekre, energiahálózati beruházásokra, lakhatási programokra és a vállalkozások támogatására mehet, miközben az egyetemi kutatás-fejlesztés is jelentős forrásokhoz jut. A kormány vállalta többek között a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés egyszerűsítését, valamint az Európai Ügyészséghez való csatlakozást is.

Itt a lista: ezekre a projektekre szerezte meg az uniós forrásokat a Tisza-kormány
Itt a lista: ezekre a projektekre szerezte meg az uniós forrásokat a Tisza-kormány / Fotó: Marian Weyo

Több milliárd euró mehet kutatás-fejlesztésre és a vasútra

A Portfólió beszámolója szerint 2,2 milliárd euró (közel 880 milliárd forint) jut egyetemi kutatás-fejlesztési programokra. Ez különösen fontos lehet, mivel a magyar felsőoktatási intézmények az elmúlt években jelentős uniós forrásoktól estek el az alapítványi fenntartás körüli viták miatt. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének átalakítása szintén része a megállapodásnak. A nem felsőoktatási alapítványok vagyona ismét közvagyonná válhat, míg az egyetemek esetében hosszabb átmeneti időszak következhet.

A közlekedés az egyik legnagyobb nyertese lehet a forrásfelszabadításnak. A kormány 1,8 milliárd eurót (több mint 720 milliárd forintot) fordítana erre a területre.

Ebből:

  • 1 milliárd euróból az InterCity-flotta megújítása valósulhat meg, mintegy 200 vasúti kocsi cseréjére nyílhat lehetőség,
  • 800 millió euró jutna a HÉV-hálózat fejlesztésére.

A tervek szerint elsősorban a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonal korszerűsítése kerülhet napirendre. Ezek a beruházások évek óta szerepelnek a magyar közlekedéspolitikai tervek között, de forráshiány miatt többször is elhalasztották őket.

Energiaberuházások, hálózatfejlesztések, lakhatás

A kormány 1,5 milliárd eurót (közel 600 milliárd forintot) fordítana az energiahálózat fejlesztésére. A cél az, hogy évente további 1000 megawattnyi nap- és szélenergia-kapacitás csatlakozhasson a rendszerhez. Ez a beruházás kulcsfontosságú lehet, mivel az elmúlt években több megújulóenergia-projekt is hálózati korlátokba ütközött. A villamosenergia-rendszer fejlesztése nélkül a további naperőmű- és szélerőmű-beruházások egy része nem tudna megvalósulni.

A források egy része lakhatási célokat szolgálhat. 

Kollégiumok és bérlakások építésére is jutna pénz, elsősorban azokban a térségekben, ahol a népesség növekedése jelentős.

A kormány Budapest mellett különösen Debrecent és Győrt emelte ki. A fővárosban a Diákváros és a Rákosrendező térségének fejlesztése is szerepel a tervek között.

A program sajátossága, hogy az állami támogatás intenzitása várhatóan 20 százalék lesz, vagyis a kabinet a magántőke bevonására épít. A számítások szerint így összesen 3–5 milliárd eurónyi beruházás indulhat el.

Új támogatási és hitelprogram indulhat a vállalkozások számára 1,5 milliárd eurós keretösszeggel. A pénzt az MFB közvetítésével juttatnák el a cégekhez. A cél a beruházások ösztönzése és a versenyképesség javítása, ugyanakkor a kormányzat elismerte, hogy a konstrukció részben átfedésben lehet a jelenlegi Széchenyi-kártya-programokkal. Emiatt a meglévő támogatási rendszerek felülvizsgálata is napirendre kerülhet.

Villamosok is érkezhetnek az uniós forrásokból

A helyreállítási alapból 1,1 milliárd euró felhasználására nyílhat lehetőség, amelyből CAF villamosok beszerzését és más, korábban előkészített fejlesztések finanszírozását tervezik. 

A budapesti villamoshálózat fejlesztése régóta szerepel a fővárosi közlekedési elképzelések között, miközben több vidéki városban is napirenden van a közösségi közlekedés korszerűsítése.

A kormány szerint ugyanakkor mintegy 2 milliárd eurónyi kohéziós forrás végleg elveszett. Ezeket az összegeket eredetileg környezetvédelmi, energetikai és vasúti fejlesztésekre lehetett volna felhasználni, de a források felfüggesztése miatt Magyarország kifutott a rendelkezésre álló határidőkből.

A teljes csomag legfontosabb eleme a helyreállítási alapból érkező 10 milliárd euró lehet, amelynek megszerzéséhez a projektlista jelentős átdolgozására és az Európai Bizottsággal folytatott újabb egyeztetésekre volt szükség.

A pénzek nem érkeznek meg azonnal. A kormány számításai szerint a költségvetés számára rövid távon inkább finanszírozási kihívást jelent, hogy a beruházások elindulhatnak, miközben az uniós kifizetések nagy része csak 2026 végétől kerülhet ténylegesen az államkasszába. A kabinet arra számít, hogy a források középtávon mérsékelhetik az államadósságot és csökkenthetik az ország finanszírozási költségeit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu