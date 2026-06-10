Benyújtottak az új magyar tervet az uniós pénzek felhasználására.

Újabb lépéssel kerültünk közelebb az uniós pénzek hazahozatalához, a magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét – jelentette be szerda délután közzétett Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid szerint újabb lépéssel kerültünk közelebb az uniós pénzek hazahozatalához / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A tárcavezető kiemelte, hogy az előző kormány ezeknek a forrásoknak a jelentős részét veszni hagyta volna, az új kormány azonban alig harminc nap alatt megállapodott az Európai Bizottsággal a keretekről, benyújtotta a pénzek hazahozatalához szükséges átláthatósági és korrupcióellenes törvénycsomagot, és tegnap éjfélkor a helyreállítási alapra vonatkozó tervet is hivatalosan benyújtotta.

„Magyar Péter miniszterelnök felkérésére az elmúlt hetekben gyakorlatilag éjjel-nappal az uniós források hazahozatalához szükséges munkát koordináltam, köszönöm minden közreműködőnek, hogy eddig minden határidőt betartva, korábban elképzelhetetlennek hitt tempóban haladunk. Ez igazi csapatmunka: a siker érdekében minden miniszter és minisztérium erőn felüli teljesítményt nyújtott az elmúlt hetekben - és ennek egész nyáron így is kell maradnia” – írta a miniszter.

Vitézy Dávid azt is felsorolta, mire költené a kormány ezeket a forrásokat. A most beadott terv elfogadása esetén a 10 milliárd eurós keretből

2,6 milliárd eurónyi korábbi beruházást (például a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal fejlesztését) lehetne utólag elszámolni az alap terhére. Mivel ezeket a magyar költségvetés előfinanszírozta, mintegy 900 milliárd forint szabadulhat fel más célokra itthon.

További 1,1 milliárd eurónyi fejlesztést helyeznek át a helyreállítási alapba, köztük a budapesti CAF villamosok vagy az új trolik beszerzését. Ezzel más uniós források szabadulhatnak fel közlekedési, digitalizációs és környezetvédelmi fejlesztésekre, új beruházásokat tudunk indítani a többi uniós alapból.

1,5 milliárd euróból fejlesztjük az elektromos hálózatot és növelik a kapacitásokat a megújuló energiaforrások elterjedésének támogatására.

2 milliárd euróból új KKV-támogatási, valamint bérlakás- és kollégiumépítési program indul.

1,8 milliárd euróból megújul a HÉV- és az InterCity-flotta: új, akadálymentes és klimatizált HÉV-szerelvények, valamint új emeletes távolsági vonatok érkeznek.

Uniós pénzek: Vitézy Dávid rögtön elmondta, mire fogják elkölteni a 16,4 milliárd eurót Magyarországon – megnevezte a legfontosabb projekteket

Történelmi megállapodás Brüsszelben: 16,4 milliárd euró forrást sikerült hazahozni, amelyből rengeteg projektet indítunk a közlekedés fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére – írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter múlt héten pénteken délután az uniós pénzek fejleményére reagálva.