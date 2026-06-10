Erre nem számított Magyar Péter: megvizsgálja az EU, mit ígért Ursula von der Leyennek az uniós pénzekért – egyre idegesebb mindenki Magyarország miatt

Válaszokat várnak az európai parlament képviselői a Magyarországnak járó uniós pénzekkel kapcsolatban – írta meg a Politico szerdán.

Fotó: John Thys / AFP

A befolyásos üzleti lap arról számolt be, hogy az Európai Parlament Költségvetési, valamint Költségvetési Ellenőrző Bizottsága egy július 14-i együttes meghallgatáson fogja megvizsgálni a Bizottság azon tervét, amely szerint legfeljebb 16 milliárd eurónyi uniós forrást szabadítanának fel Magyarország számára.

A terveket ismerő két tisztségviselő és a Bizottság egyik szóvivője szerint a bizottságok előtt

Piotr Serafin költségvetési biztos,

Raffaele Fitto ügyvezető alelnök

és Michael McGrath igazságügyi biztos

fog megjelenni.

Az Európai Parlament pontos részleteket akar tudni, miután Ursula von der Leyen és Péter Magyar magyar miniszterelnök a múlt hónapban politikai megállapodásra jutott.

Az EP-képviselők tisztán akarnak látni a pénzhez köthető feltételek tekintetében, és abban, hogy változtak-e a Budapesttel szemben támasztott követelmények. „Az uniós források feloldása soha nem politikai kegy” – nyilatkozta Andreas Schwab, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a Politicónak.

Daniel Freund, a Zöldek képviselője azt várja a Bizottságtól, hogy magyarázza meg,

pontosan mit is ígérnek a magyarok

és hogy módosultak-e a mérföldkövek. A Renew képviselője, Lucia Yar arra figyelmeztetett, hogy „ha a feltételességet a körülményektől függően rugalmasnak tekintjük, azzal azt kockáztatjuk, hogy a jogállamiságot elvből politikai eszközzé alakítjuk át.”

A források kifizetése attól függ, hogy Magyarország benyújt-e egy felülvizsgált helyreállítási tervet. Magyar Péter kedden az közölte a közösségi oldalán, hogy a Tisza-kormány egy „történelmi jelentőségű jogszabálycsomagot” terjesztett a magyar parlament elé, ami arra utal, hogy hamarosan kérheti a befagyasztott pénzekhez való hozzáférést.

Azonban ez még nem a végleges terv.

Az Európai Bizottság egyik szóvivője azt mondta a lapnak, hogy a felülvizsgált tervet még nem nyújtották be hivatalosan, bár Brüsszel arra számít, hogy „nagyon hamar” megkapja azzal a céllal, hogy a Tanács júliusban jóváhagyja azt.