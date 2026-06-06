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Daniel Freund
Orbán Viktor
Ursula von der Leyen
uniós pénzek
Magyar Péter

Ez már nem véletlen: Orbán Viktor ádáz ellenfele megüzente Magyar Péteréknek, mikor kaphatják meg az uniós pénzt – A valóság azonban más

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szerinte aki nem figyelt, félreértette a helyzetet. Az uniós pénzek kapcsán Magyar Péter előre történelmi sikerről beszélt, pedig ez eddig biztosan nem következett be. Erre most ismételten felhívta a figyelmét az Orbán-kormányok legfőbb kritikusa.
Hecker Flórián
2026.06.06, 13:10
Frissítve: 2026.06.06, 13:44

Finoman szólva is feltűnő, hogy a magyar uniós pénzek kapcsán rövid időn belül már másodjára szólal meg Orbán Viktor egyik legnagyobb európai kritikusa.

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Uniós pénzek: Orbán Viktor ádáz ellenfele megüzente Magyar Péteréknek, mikor kaphatják meg / Fotó: Facebook / Vitézy Dávid

Daniel Freund először egy hete tett közzé nyilvános posztot a témában, de pár napja ismét megszólalt, mintegy nyomatékosítva előző bejegyzését. A Zöldek európai parlamenti képviselője mindkét közleményében nyomatékosította, hogy egészen más forgatókönyv érvényesül a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozatala kapcsán, mint azt Magyar Péter és a Tisza-kormány állította.

Uniós pénzek: Orbán Viktor ádáz ellenfele megüzente Magyar Péteréknek, mikor kaphatják meg

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az uniós politikus a múlt héten arról írt, hogy az új magyar kormány és az Európai Bizottság bár megállapodott egy ütemtervről, de most kezdődik az igazi munka Magyar Péter számára: neki és csapatának gyorsan át kell nyomniuk a szükséges jogszabályokat a magyar parlamentben. Csak a reformok elfogadása után indulhat meg az uniós források kifizetése. 

Magyar ma egy ígérettel tér haza – nem pedig egy bőröndnyi pénzzel

– írta az X-en. Úgy látszik, valamiért fontosnak érezte, hogy ismét nyomatékosítsa, Magyarország egyelőre egyetlen eurót sem kapott a befagyasztott forrásból.

Bő 16,4 milliárd euró áramlik majd Budapestre – vagyis a Magyarország számára még befagyasztott EU-s források szinte teljes összege. Ezt Von der Leyen, a bizottság elnöke és Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke jelentette be múlt pénteken – kezdte az újabb közösségi médiás bejegyzését Daniel Freund ezúttal a Facebookon.

Felidézte, hogy a hangulat ennek megfelelően ünnepélyes volt, a magyar fél pedig már előzetesen sem törekedett a várakozások mérséklésére: „történelmi pillanatról” beszéltek még azelőtt, hogy a két vezető a nyilvánosság elé lépett volna.

Aki nem figyelt elég alaposan, könnyen azt hihette, hogy Magyar még ugyanezen a napon hazaviszi a felolvasztott milliárdokat. A valóság azonban más

– szögezte le most a Zöldek politikusa, aki Orbán Viktort és kormányát némi túlzással heti szinten kritizálta vaskosan különböző ügyek mentén, illetve április 12-én az országgyűlési választás estéjén is részt vett Magyarországon a Tisza győzelmi ünneplésén.

Most viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország új kormánya és az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság intenzív tárgyalások után olyan törvényi reformokról állapodott meg, amelyek a jogállamiság – legalábbis papíron történő – helyreállításához szükségesek.

Ezeknek a törvényeknek most át kell menniük a magyar parlamenten. A pénzek kifizetése csak ezt követően indul meg – szögezte le Daniel Freund, mindezt pedig videóban is elmondta.

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