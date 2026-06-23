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Hihetetlen milyen károkat okoz a megtáltosodott forint: az uniós támogatások értéke is tízmilliárdokkal csökken

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nemcsak az alacsony termény- és állati termékárak, hanem a forint erősödése is súlyos bevételkiesést okozhat az agráriumban. Ha szeptember végén 355 forint körül marad az euró, a közvetlen uniós támogatások forintértéke országosan mintegy 47 milliárd forinttal lehet alacsonyabb a tavalyinál.
Dénes Zoltán
2026.06.23, 12:40

Rájár a rúd a gazdálkodókra, nemcsak az árnyomás okoz gondot az exportra termelő növénytermesztő és állattartó társaságoknak, az euróárfolyam is jelentős kihívás elé állítja öket. Ráadásul a forintárfolyam nem csak a közvetlen üzleti tevékenység során üthet nagyon a pénzügyi eredményeken. Az agrártámogatások értéke is erőteljesen csökkenhet. Az uniós támogatások összegét a Magyar Államkincstár ugyanis euróban állapítja meg, de forintban folyósítja. Ezért kiemelt szerepe van annak, hogy az euró-forint árfolyamot melyik időpontban kell figyelembe venni a támogatások átváltásakor.

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Nagyon nem mindegy milyen árfolyamon számolják majd az uniós támogatások forint értékét Fotó: Ganna Zelinska

A 2026-os egységes kérelemnél a közvetlen támogatások euróösszege jellemzően már ismert keretek között mozog, de a végleges hektáronkénti összeg csak akkor állapítható meg, amikor lezárul az igényelt és jogosult terület ellenőrzése. A forintösszegre pedig döntően az Európai Központi Bank 2026. szeptember 30-i referenciaárfolyam hat majd.

Ezekre az uniós támogatásokra számíthatnak a gazdák

A 2025–2026-ra meghirdetett közvetlen támogatási keretek alapján az alaptámogatásr (BISS) a 735,3 millió euró, az újraelosztó támogatásra (CRISS) 189,2 millió euró, az  Agro-ökológiai Programra (AÖP) 202,1 millió euró, a fiatal gazdák támogatására 18,7 millió euró jut. A termeléshez kötött támogatások teljes kerete további mintegy 202,1 millió euró. Ez együtt nagyjából 1,35 milliárd eurónyi közvetlen támogatási keretet jelent.

A területalapú alaptámogatás (BISS) kerete 2025–2026-ra 125–169,12 euró/hektár, az újraelosztó támogatásé az első tíz hektárra 55,99–103,99 euró, 10 és 150 hektár között 28–52 euró. Az AÖP fajlagos összege 60,64–105,102 euró, a fiatal gazdáké 78,67–236,003 euró között lehet. 

Ezzel számolhat egy átlagos szántóföldi gazdaság

A legtipikusabb kombináció a BISS + CRISS + AÖP.

Várható támogatás 10 hektáros területig

Középértékekkel számolva:

  • BISS: kb. 147 euró/ha
  • CRISS: kb. 80 euró/ha
  • AÖP: kb. 81 euró/ha

Ez együtt körülbelül 308 euró/hektár, ami 355 forintos árfolyammal számolva, hektáronkénti átlag 109 340 forintos támogatást jelentene. Az egy évvel korábbi 390,26 forintos árfolyammal utal hektáronkénti támogatás 120 207 forint volt hektáronként. 

A tíz és százötven hektár közötti területre adható támogatás

Itt az újraelosztó támogatás alacsonyabb, átlagosan 40 euró/ha körüli.

  • BISS: kb. 147 euró/ha
  • CRISS: kb. 40 euró/ha
  • AÖP: kb. 81 euró/ha

Ez összesen nagyjából 268 euró/hektár, ami 355 forintos árfolyam mellett, hektáronkénti 95 140 forintot jelent, tavaly pedig 104 590 forint volt. 

Mekkora lehet az árfolyamveszteség?

Amennyiben a 2026. szeptember 30-i árfolyam valóban 355 forint körül alakulna, akkor a tavalyi 390,26 forintos szinthez képest a gazdák 355 forintos eurónál idén mintegy 9 százalékkal kevesebbet érő támogatáshoz juthatnak. Az országos szinten nagyjából 1,35 milliárd eurós közvetlen támogatási keret így a tavalyi 525,8 milliárd forint helyett, 478,3 milliárd forintra csökkenne. Vagyis az árfolyamkülönbség országos szinten hozzávetőleg 47 milliárd forinttal kisebb forintban kifizethető támogatási összeget jelenthetne a tavalyi szeptember végi árfolyamhoz viszonyítva. Fontos, hogy a veszteség kizárólag abból fakadna, hogy az euróban rögzített támogatási összeg kevesebb forintot ér a kifizetéshez használt árfolyamon.

 

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