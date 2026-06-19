Nyakunkon a nyár, de a pénztárcánk bánja, ha elfeledkezünk egy fontos dologról – ennyibe kerül idén nyáron az utasbiztosítás

Sokan már hetek óta várták, most végre beköszönt az iskolai vakáció, és ismét százezrek kelnek útra, hogy szabadságukat külföldön töltsék. Az utazások célpontja, illetve a tervezett programok sokszínűsége alapvetően befolyásolja az optimális utasbiztosítás fedezeti körét, és ezen keresztül a díját is. Van azonban néhány elem – például a betegség- és balesetbiztosítási limitek, az autós asszisztencia, vagy az értékes műszaki cikkek védelme –, amelyeken semmiképpen nem érdemes spórolni.

Idén nyáron is napi 900 forint alatt köthető egy átlagos utasbiztosítás / Fotó: Shutterstock

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) pénteki közleményében kiemelte, hogy az egyes országokban jelentősen eltér a betegséghez vagy balesethez kapcsolódó orvosi ellátások költsége. Emiatt – minden eshetőségre felkészülve – az alábbi minimális térítési limitekkel célszerű számolni a kalkuláció során:

az EU országaiba legalább 50 millió forintos,

a világ távolabbi országaiba legalább 100 millió forintos,

Ausztrália, Kanada és az USA esetében pedig a kiemelkedően magas egészségügyi költségek miatt legalább 200 millió forintos limitet érdemes beállítani. Sőt, az utóbbi ország esetében az ideális megoldást a limit nélküli fedezet jelenti.

A bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításoknál is elsősorban az orvosi ellátás térítési feltételeit kell alaposan megvizsgálni, és szükség esetén kiegészítő biztosítással megerősíteni a védelmet. Távoli úticél választásakor azt is ellenőrizni kell, hogy a kártyához kapcsolt biztosítás egyáltalán kiterjed-e a célországra. Az alapszintű dombornyomású kártyák ugyanis sokszor csak Európán belül kínálnak erősen korlátozott fedezetet.

Szintén a bankkártya-biztosításoknál fontos előre kideríteni a speciális feltételeket. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás aktiválásához előre jelezni kell az utazási szándékot a biztosító felé, vagy feltételül szabják, hogy a kártyát előzetesen már használni kell az adott országban.

Az FBAMSZ tagvállalati adatai alapján az év első öt hónapjában megkötött utasbiztosítások átlagos díja naponta és személyenként a 850-900 forint közötti sávban mozgott. Az utazni vágyók tehát továbbra is igen kedvező feltételekkel gondoskodhatnak a biztonságukról.