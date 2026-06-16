Bosszankodhatnak a magyarok, újabb szomszédos országban zuhan az üzemanyag ára: rengetegen járhatnak át tankolni, a védett ár túl drága – ennyibe kerül egy liter benzin és gázolaj
Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem fog változni, a gázolaj ára azonban csökken bruttó 7 forinttal – olvasható a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő oldalon.
2026. 06. 15-én az átlagárak az alábbiak:
- 95-ös benzin: 641 Ft/liter,
- gázolaj: 671 Ft/liter
Védett árak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter,
- gázolaj: 615 Ft/liter
A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról: csökken a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós gáz ára az MTI tájékoztatása szerint.
A kedden életbe lépő rendelet szerint a benzin literenkénti ára négy centtel, 1,57 euróra (mintegy 551 forint), a gázolajé két centtel, 1,59 euróra (mintegy 558 forint) mérséklődik.
Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon hiába csökken 7 forinttal a dízel nagykereskedelmi ára, még így is jóval magasabb, mint Horvátországban. Ez pedig jelentősen befolyásolja azt is, hogy mennyiért tankolhatunk a kutakon.
A horvát mezőgazdaságban használt kék dízel literenként három centtel lesz olcsóbb, ára 1,06 euró (mintegy 372 forint) lesz. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára hat centtel, 1,29 euróra (mintegy 452 forint), a palackos cseppfolyós gázé szintén hat centtel, 1,87 euróra (mintegy 656 forint) csökken.
A horvát kormány továbbra is az előző kéthetes időszak alapáraihoz kötött képlet alapján állapítja meg a legmagasabb kiskereskedelmi árakat. A mostani döntéssel az üzemanyag-forgalmazók árrését is rögzítette: a benzin esetében literenként 0,1735 euróban, a gázolajnál 0,1145 euróban, a kék dízelnél 0,0636 euróban.
A propán-bután keverék árrése a palackos kiszerelésnél kilogrammonként 0,9037 euró, nagy tartályos értékesítésnél 0,4416 euró lehet.
A kabinet külön rendeletben módosította a jövedéki adót is. Az ólmozatlan benzin jövedéki adója ezer literenként 412,31 euró, vagyis literenként 0,4123 euró. A dízelüzemanyag jövedéki adója ezer literenként 340 euró, azaz literenként 0,3400 euró lesz. Ez a benzin esetében literenként egycentes, a gázolajnál kétcentes emelést jelent.
Az új árak június 16-tól, keddtől, két hétig érvényesek.
A Világgazdaság a napokban számolt be arról, hogy az erős forint és a kedvező szlovén üzemanyagárak találkozása most különösen megéri azoknak, akik a határhoz közel élnek vagy éppen átutaznak. A benzin és a gázolaj egyaránt olcsóbban tankolható az Adriai-tenger felé vezető úton, mint itthon.
Azaz aki Szlovéniában tölti fel a tankját, jelenleg érezhetően kevesebbet fizet az üzemanyagért, mint Magyarországon.
Szlovéniában az üzemanyagárakat az állam határozza meg, azonban nem rögzített, úgynevezett védett áron, hanem a piaci viszonyokhoz igazítva, nagyjából kéthetente felülvizsgálva. A meghatározott árak egységesen érvényesek az összes töltőállomásra, kivételt képeznek a gyorsforgalmi utak melletti kutak, ahol magasabb árakkal kell számolni.
Aki tehát Szlovéniában autózik, és közben fogy az üzemanyaga, jobban jár, ha letér az autópályáról tankolni. Az árak legutóbb szerdán változtak: a 95-ös oktánszámú benzin ára néhány centtel csökkent, a gázolajé viszont kissé emelkedett. Jelenleg a benzin literje 1,592, a gázolajé 1,685 euró. A Magyar Nemzeti Bank szerdai hivatalos árfolyamán számolva ez literenként 567,75, illetve 600,91 forintnak felel meg.
A két ország közötti különbség azonban még szembetűnőbb, ha a hazai piaci árakkal vetjük össze a szlovén szinteket.