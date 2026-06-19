Már tilos "védett árnak" nevezni a benzinkútnál, ha megteszed, lecsapnak rád

Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett márciusban. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt. A fogyasztók terheinek mérséklésére hivatkozva az Orbán-kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja, immáron negyedik hónapja. Az intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt. Egészen eddig.

A kis benzinkutak számára katasztrofális helyzetet teremtett a hatósági üzemanyagár bevezetése / Fotó: Sipeki Péter

Magyar Péter június 17-én, szerdán rendkívüli bejelentést tett az üzemanyag védett árának megszüntetéséről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig arról számolt be, úgy látja, hogy az árak további csökkenése mellett vissza lehet térni a piaci működéshez. Hozzátette, hogy a piac beárazta a Tisza győzelmét, és rég nem látott mértékben erősödött a forint. „A héten minden egyéb körülmény is úgy alakult, hogy megkezdhetjük a védett üzemanyagár kivezetését, hiszen a legtöbb helyen már ma is a védett ár alatt lehet üzemanyagot tankolni és a héten további átcsökkenés várható a töltőállomásokon.”

A benzinkutak megszenvedték a kormányzati beavatkozást

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Világgazdaságnak elmondta, hogy a szervezet eleve katasztrofális döntésnek tartotta a hatósági üzemanyagár (korábbi nevén védett ár) bevezetését, így természetesen örömmel fogadták, hogy kivezetésre kerül az intézkedés, a megszüntetése ugyanis javít a kis kutak helyzetén.

Azt ugyanakkor aggasztónak tartják, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy bármikor saját hatáskörben újra visszavezetheti a hatósági üzemanyagárat, ha úgy ítéli meg, hogy ismét szükségessé válik. Szerintük ez a felhatalmazás visszatérés a rendeleti kormányzás felé. Ezzel együtt bíznak benne, hogy erre nem kerül sor.

Az FBSZ korábbi közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a hatósági ár bevezetése miatt a kisebb kutakról sokan átszoktak a nagyobb töltőállomás-láncokhoz. Ezeknek a vásárlóknak a visszaszerzése Gépész László szerint nagy munka lesz, ugyanis a kis kutaknak azt a pozícióját, amiért az elmúlt 40-50 évben megküzdöttek, a 2022-es, majd a 2026-os kormányzati beavatkozás jelentősen gyengítette.

Ezek a kutak az idei döntés következtében összesen 7,5-8 milliárd forintos veszteséget szenvedték el,

a tartalékaik nagy része elfogyott, a túlélés volt a céljuk. A Független Benzinkutak Szövetsége a piactorzító beavatkozás miatt szeretne kárenyhítést kapni a kormányzattól, jelezték is erre az igényüket. A Tisza-kormánytól ígéretet kaptak arra, hogy megvizsgálják ennek a lehetőségét.