Már tilos "védett árnak" nevezni a benzinkútnál, ha megteszed, lecsapnak rád
Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj világpiaci ára drasztikusan megemelkedett márciusban. Ez hatással volt a magyarországi üzemanyagárakra is, így a benzin és a gázolaj ára nagyot nőtt. A fogyasztók terheinek mérséklésére hivatkozva az Orbán-kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintér, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja, immáron negyedik hónapja. Az intézkedés a kormányváltást követően is érvényben maradt, ugyanis a Tisza-kormány is meghosszabbította azt. Egészen eddig.
Magyar Péter június 17-én, szerdán rendkívüli bejelentést tett az üzemanyag védett árának megszüntetéséről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig arról számolt be, úgy látja, hogy az árak további csökkenése mellett vissza lehet térni a piaci működéshez. Hozzátette, hogy a piac beárazta a Tisza győzelmét, és rég nem látott mértékben erősödött a forint. „A héten minden egyéb körülmény is úgy alakult, hogy megkezdhetjük a védett üzemanyagár kivezetését, hiszen a legtöbb helyen már ma is a védett ár alatt lehet üzemanyagot tankolni és a héten további átcsökkenés várható a töltőállomásokon.”
A benzinkutak megszenvedték a kormányzati beavatkozást
Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a Világgazdaságnak elmondta, hogy a szervezet eleve katasztrofális döntésnek tartotta a hatósági üzemanyagár (korábbi nevén védett ár) bevezetését, így természetesen örömmel fogadták, hogy kivezetésre kerül az intézkedés, a megszüntetése ugyanis javít a kis kutak helyzetén.
Azt ugyanakkor aggasztónak tartják, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy bármikor saját hatáskörben újra visszavezetheti a hatósági üzemanyagárat, ha úgy ítéli meg, hogy ismét szükségessé válik. Szerintük ez a felhatalmazás visszatérés a rendeleti kormányzás felé. Ezzel együtt bíznak benne, hogy erre nem kerül sor.
Az FBSZ korábbi közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a hatósági ár bevezetése miatt a kisebb kutakról sokan átszoktak a nagyobb töltőállomás-láncokhoz. Ezeknek a vásárlóknak a visszaszerzése Gépész László szerint nagy munka lesz, ugyanis a kis kutaknak azt a pozícióját, amiért az elmúlt 40-50 évben megküzdöttek, a 2022-es, majd a 2026-os kormányzati beavatkozás jelentősen gyengítette.
Ezek a kutak az idei döntés következtében összesen 7,5-8 milliárd forintos veszteséget szenvedték el,
a tartalékaik nagy része elfogyott, a túlélés volt a céljuk. A Független Benzinkutak Szövetsége a piactorzító beavatkozás miatt szeretne kárenyhítést kapni a kormányzattól, jelezték is erre az igényüket. A Tisza-kormánytól ígéretet kaptak arra, hogy megvizsgálják ennek a lehetőségét.
A hatósági üzemanyagár a hivatalos megnevezés
A sajtóban olyan hír is megjelent, hogy a kormányváltást követően a hatósági ár kifejezést kell használni a korábban elterjedt védett ár kifejezés helyett, és büntetés is járhat azért, hogy ha a kommunikációban védett árként hivatkoznak rá. Ennek kapcsán Gépész László elmondta, hogy a hatósági ár megnevezéssel egyetértenek, az pontosabb is, mint a védett ár, hiszen eleve egy hatósági árról van szó.
Megerősítette, hogy valóban tudnak olyan benzinkútról, akinél már ellenőrizték, hogy milyen feliratok szerepelnek, és az ellenőrzést végző hatóság számon is kérte rajtuk, hogy a kiírásban miért a védett ár megnevezés szerepel még. Korábban, még az előző kormány idején ugyanis ez volt a hivatalos megnevezés, ezt kellett szerepeltetni.
A közbeszédben azonban mindkettő elterjedt, a vásárlók pedig továbbra is mindkét kifejezést használják. A "hatósági ár" szigorúbban hangzik, mint az előző kormány használta "védett ár", ami valóban nem a benzinkutakat "védte".