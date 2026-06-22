Megjelent hétfő délelőtt a döntés, hogyan alakul az üzemanyag nagykereskedelmi ára Magyarországon. Ez azért lényeges, mert a kiskereskedelmi árak jellemzően lekövetik ezeket a változásokat.

Kihirdették a döntést az új üzemanyagárról, keddtől véget ér a nagy sorozat: erre kell készülnie a magyaroknak a benzinkutakon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hét első árváltázásának az is jelentőséget ad, hogy a múlt hét rendkívül speciálisan alakult. Akkor ugyanis mintegy 30 forintos árcsökkenés következett be szinte varázsütésszerűen. Ezt hivatalosan

a nemzetközi olajpiaci folyamatokkal

és a kedvezőbb forintárfolyammal

magyarázták, amelynek következtésben a Mol több egymást követő nagykereskedelmi árcsökkentést is érvényesített. Ugyanakkor a Tisza-kormány előre kijelentette, hogy a magyarországi üzemanyagárak a védett ár alá mehetnek a hét végére, és ez pontosan így is történt.

Üzemanyag: kihirdették a döntést, keddtől véget ér a nagy sorozat

A most kihirdetett döntés viszont véget vet a nagy üzemanyagár-csökkenésnek, a Holtankoljak.hu szerint

kedden ugyanis nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Jelenleg az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin – 590 Ft/liter,

gázolaj – 611 Ft/liter.

Ehhez képest ugye a védett árak a benzinnél 595 Ft/liter, a gázolajnál pedig 615 Ft/liternél húzódnak. Ebből vonta le azt a következtetést a Tisza kormány, hogy a védett árak alkalmazása fölöslegessé vált, ezért ezeket kivezeti. Ennek részletei a héten derülhetnek ki.

Ezzel ugyanakkor érdemes óvatosnak lenni, hiszen az iráni helyzet, benne a Hormuzi-szoros átjárhatósága továbbra is rendkívül bizonytalan. Jól mutatják ezt a hétvégi események.

Akkor úgy festett a dolog, hogy irán újra lezárja a globális olajáramlás 20 százalékát bonyolító átkelőt. Hétfőn emiatt a kereskedés megnyitásakor a jegyzés azonnal 82,30 dollárig emelkedett, majd miután pozitív hírek érkeztek az amerikai-perzsa tárgyalások alakulásáról, 80 dollár alá korrigált. Most 79 dollár alatt kereskednek az olaj hordójával.

Ugyanakkor a volatilitás alaposan alátámasztja, miért szükséges az olajpiacokon állami beavatkozás.

A környező országokban éppen, hogy a meghosszabbítás irányába tettek lépéseket a kormányok az ármechanizmusok terén.