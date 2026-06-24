Most már biztos: közölték az üzemanyag új árát, véget ért egy nagy sorozat a magyar benzinkutakon – csütörtöktől ez várja az autósokat

Szerdán délelőtt megjelent a Holtankoljak.hu-n, milyen döntés született nagykereskedelmi szinten az üzemanyagárakról. Ez azért fontos, mert a kiskereskedelem, vagyis a benzinkutak többnyire lekövetik ezeket az árváltozásokat.

Közölték az üzemanyag új árát, véget ért egy nagy sorozat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

De ezzel együtt is fontos hangsúlyozni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Mindenesetre a mostani árdöntés azért is lényeges, mert az első azt követően, hogy az országgyűlés kedden megszavazta az üzemanyagok védett árának kivezetését.

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást.

Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett – az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva –, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

Közölték az üzemanyag új árát, véget ért egy nagy sorozat

A Holtankoljak.hu szerint csütörtöktől az a döntés lép életbe, hogy a nagykereskedők változatlanul hagyják a benzin és a gázolaj ára. Ez egyben egy nagy sorozat végét is jelenti.

Az elmúlt napokban, hetekben ugyanis jelentős korrekció ment végbe az üzemanyagpiacon, csakhogy immáron a nemzetközi olajpiacon mérséklődtek az ármozgások, ami egyelőre nem indokol újabb hazai árváltozást.

Jelenleg a napi átlagárak a következőképp alakulnak:

95-ös benzin – 580 Ft/liter,

gázolaj – 594 Ft/liter.

Az itt szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.