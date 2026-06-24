Most már biztos: közölték az üzemanyag új árát, véget ért egy nagy sorozat a magyar benzinkutakon – csütörtöktől ez várja az autósokat
Szerdán délelőtt megjelent a Holtankoljak.hu-n, milyen döntés született nagykereskedelmi szinten az üzemanyagárakról. Ez azért fontos, mert a kiskereskedelem, vagyis a benzinkutak többnyire lekövetik ezeket az árváltozásokat.
De ezzel együtt is fontos hangsúlyozni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Mindenesetre a mostani árdöntés azért is lényeges, mert az első azt követően, hogy az országgyűlés kedden megszavazta az üzemanyagok védett árának kivezetését.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást.
Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.
A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett – az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva –, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
Közölték az üzemanyag új árát, véget ért egy nagy sorozat
A Holtankoljak.hu szerint csütörtöktől az a döntés lép életbe, hogy a nagykereskedők változatlanul hagyják a benzin és a gázolaj ára. Ez egyben egy nagy sorozat végét is jelenti.
Az elmúlt napokban, hetekben ugyanis jelentős korrekció ment végbe az üzemanyagpiacon, csakhogy immáron a nemzetközi olajpiacon mérséklődtek az ármozgások, ami egyelőre nem indokol újabb hazai árváltozást.
Jelenleg a napi átlagárak a következőképp alakulnak:
- 95-ös benzin – 580 Ft/liter,
- gázolaj – 594 Ft/liter.
Az itt szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.
A védett árak maximuma ehhez képest a 95-ös benzin 595 Ft/liter, a gázolajnál 615 Ft/liternél alakultak. Ezek mától nincsenek érvényben. Hogy mindez mit okozhat, arról az alábbi cikkben számoltunk be.
„Kicsi az esélye annak, hogy újra 110-120 dollár lesz az olajár" – a bizonytalanságnak tehette ki a magyar autósokat a kormány, de a szakértő szerint indokolt a bizakodás
Magyarországon megszűnik az ún. védett árak rendszere az üzemanyagoknál. A döntés a jogszabály kihirdetését követő naptól hatályos – várhatóan június 24-től –, azaz attól kezdődően a piaci árak alapján alakuló árak szerint vásárolhatunk üzemanyagot a kutakon. A Mol csökkentett árrése és az üzemanyag mérsékelt jövedéki adója érvényben marad. A védett árak rendszere bő három hónapon át volt érvényben, kivezetésekor a piaci árak már annak szintje alá csökkentek. A geopolitikai kérdőjelek ugyanakkor megmaradtak, még akkor is, ha az olajár újbóli elszabadulására minimális az esély.