Teljesen új, speciális üzemanyagot vezet be Magyarországon a Mol

Kifejezetten az oldtimerek műszaki igényeihez igazodó üzemanyaggal szolgája ki a veteránosok táborát és speciális igényeit a Mol. Az Oldtimer Fuel nevű speciális benzin a szezonálisan használt vagy a hosszabb ideig álló járműveknél is biztos indítást tesz lehetővé az olajtársaság szerint – írja a Magyar Nemzet.

A Mol Racing Kft. által fejlesztett üzemanyag hiánypótló megoldást kínál/Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Hiánypótló megoldás az új üzemanyag

A Mol leányvállalata, a Mol Racing Kft. által fejlesztett üzemanyag hiánypótló megoldást kínál. Európában – de világszinten is – jelenleg csupán néhány gyártó értékesít kifejezetten öreg járművekbe szánt üzemanyagot, Magyarországon eddig nem volt kereskedelmi forgalomban hasonló.

A régi benzinmotorok műszaki igényeihez igazodó veterán-üzemanyag biztosítja a hosszú távú tárolhatóságot, a megfelelő oktánszintet, valamint a tisztább égést. A Mol szerint hozzájárul a megbízható működéshez, a könnyű indíthatósághoz és a motor hosszabb élettartamához is. Utóbbi fontos szempont a veterános közösség számára, mert a régi motorok javítása, alkatrész-utánpótlása az új autókénál megszokott árszint többszörösébe kerülhet és az alkatrész-beszerzés is problémás lehet.

Az Oldtimer üzemanyag stabilabb, a korabeli motortechnikához illeszkedő, egyedi összetételt biztosít, amely előnyös a szezonálisan használt vagy a hosszabb ideig álló járművek esetében, mivel megfelelő tárolási körülmények között akár két évig is megőrzi stabilitását, ellentétben a kb. fél évig stabil E10-es, normál 95-össel.

A Mol szerint az etanol- és aromás alkotóelemektől mentes, magas tisztaságú összetevői állítólag tisztábban égnek, mérséklik a lerakódásokat, miközben biztosítják a klasszikus motorokhoz szükséges oktánszámot. Míg sok veteránautó-tulajdonos ma külön etanol-semlegesítőt és stabilizátort vásárol a benzinhez, az új Oldtimer üzemanyaghoz – az ólompótlót kivéve – semmilyen további adalékanyag hozzáadása nem szükséges, és nem is ajánlott.