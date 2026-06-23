Percekkel ezelőtt kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon: extrém, ami a gázolajjal történik – szerdától már ennyiért adják a benzint és a dízelt

Üzemanyagár-változás lép életbe június 24-én szerdán a nagykereskedőknél – számolt be kedden kora délelőtt a Holtankoljak.hu.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint holnaptól

nem változik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj azonban bruttó 6 forinttal olcsóbb lesz.

Utóbbi azért is figyelemreméltó, mert a mostani korrekcióval a dízel ára egy hét alatt már több mint 30 forinttal mérséklődött, legalább nagykereskedelmi szinten. A kiskereskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően lekövetik az árváltozásokat.

Az aktuális országos átlagárak 2026.06.23-án a következők:

95-ös benzin – 583 Ft/liter,

gázolaj – 602 Ft/liter.

Védett árak:

95-ös benzin: 595 Ft/liter

Gázolaj: 615 Ft/liter