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Percekkel ezelőtt kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon: extrém, ami a gázolajjal történik – szerdától már ennyiért adják a benzint és a dízelt

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Hecker Flórián
2026.06.23, 09:54
Frissítve: 2026.06.23, 10:04

Üzemanyagár-változás lép életbe június 24-én szerdán a nagykereskedőknél – számolt be kedden kora délelőtt a Holtankoljak.hu.

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Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint holnaptól 

  1. nem változik a benzin nagykereskedelmi ára,
  2. a gázolaj azonban bruttó 6 forinttal olcsóbb lesz.

Utóbbi azért is figyelemreméltó, mert a mostani korrekcióval a dízel ára egy hét alatt már több mint 30 forinttal mérséklődött, legalább nagykereskedelmi szinten. A kiskereskedelem, tehát a benzinkutak jellemzően lekövetik az árváltozásokat.

Az aktuális országos átlagárak 2026.06.23-án a következők:

  • 95-ös benzin – 583 Ft/liter,
  • gázolaj – 602 Ft/liter.

Védett árak: 
95-ös benzin: 595 Ft/liter
Gázolaj: 615 Ft/liter

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