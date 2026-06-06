Ez történt valójában Berlinben? Titkos alkut köthetett Magyarország a német kancellárral: Magyar Péter tálcán nyújthatta át Merznek a V4-eket – Lengyelország fellázadhat

Magyar Péter visegrádi tervei új vitát indítottak el Lengyelországban, miután a magyar miniszterelnök nemcsak a V4 újjáélesztéséről beszélt, hanem arról is, hogy a közép-európai együttműködésbe hosszabb távon Németországot is bevonná. A felvetés azért váltott ki erős reakciókat Varsóban, mert a Visegrádi Együttműködés eredetileg részben éppen arra szolgált, hogy a régió országai közösen képviseljék érdekeiket a nagy nyugat-európai államokkal szemben. Lengyel elemzők egy része attól tart, hogy egy német-magyar tengely megerősödése átírhatja az erőviszonyokat a térségben.

Ez történt valójában Berlinben? Titkos alkut köthetett Magyarország a német kancellárral: Magyar Péter tálcán nyújthatta át Merznek a V4-eket / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter az elmúlt hetekben több alkalommal is a visegrádi együttműködés kiszélesítéséről beszélt. A korábbi osztrák nyitás ötletén túl Horvátország, Szlovénia és Románia bevonását is felvetette, miközben Berlinben arról beszélt, hogy Németországnak is helye lehetne az együttműködés körül kialakuló új regionális keretben.

A lengyel sajtóban megjelent elemzések szerint ez alapvetően új irányt jelentene. Több kommentár arra emlékeztetett, hogy a közép-európai regionális kezdeményezések – legyen szó a V4-ről vagy más együttműködésekről – hagyományosan a német gazdasági és politikai dominancia ellensúlyozásának igényéből is táplálkoztak. Emiatt sok lengyel megfigyelő gyanakvással fogadja azt az elképzelést, hogy Berlin a jövőben közvetlen szerepet kapjon a visegrádi térség stratégiai együttműködésében.

Megkerülhetetlen a magyar-német gazdasági kapcsolat

A magyar kormányfő elképzelése mögött nagyon erős gazdasági érvek állnak. Németország messze Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere: a magyar export mintegy negyede a német piacra irányul, miközben a német autóipar és beszállítói hálózat évtizedek óta meghatározó szerepet játszanak a magyar gazdaságban.

Az Audi, a Mercedes és a BMW beruházásai mellett a német tőke jelenléte a gépiparban, az elektronikában és a szolgáltatásokban is kiemelkedő. A lengyel elemzés szerint

a magyar-német gazdasági kapcsolat olyan mély, hogy politikai változásoktól függetlenül meghatározza Magyarország mozgásterét.

Ez a kérdés különösen érzékeny lehet Lengyelország számára. Varsó az elmúlt években egyre inkább az északi és balti térség felé fordult, miközben saját gazdasági és katonai súlyára építve regionális vezető szerepre törekszik.