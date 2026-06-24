Európa, jövünk: Magyar, Tusk, Babis, Fico hatalmasat ígértek – azt mondják, ilyen még nem volt

A V4 országok vezetői által jegyzett dokumentum szerint a részt vevő felek – Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák kormányfő – megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést, alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén. Megegyeztek abban is, hogy – közös érdekek mentén – szoros együttműködésre törekszenek a régiós, az európai és a globális partnerekkel is.

A V4 országok vezetői a sajtótájékoztatón

Fotó: Magyar Péter / Facebook

Megvannak a közös nevezők a V4-ek körében: ezeken a területeken közösek az érdekek

A közleményben kiemelték az EU következő, több évre szóló pénzügyi keretét (MFF), beleértve

a kohéziós és mezőgazdasági politikát,

a rugalmas egységes piacot,

a fenntartható agrár-élelmiszeripari ágazatot,

az EU-tagjelölt országok érdemeken alapuló integrációját,

a tiszta energiaforrásokra történő átállás és a versenyképesség közötti egyensúlyt (kiemelt tekintettel az az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára), valamint

az autóiparra és a kereskedelempolitikára vonatkozó javaslatcsomagot, mint olyan területeket, ahol az országcsoport érdekei közösek és amely területeken ennél fogva közösen léphet fel.

A kormányfők megegyeztek abban, hogy felszólítják az illetékes minisztereket és az EU-ban lévő főtárgyalóikat, állítsák helyre az együttműködési csatornákat az EU-politikák terén annak érdekében, hogy visszahelyezzék a V4-országok korábban már hatékonynak bizonyuló együttműködési keretrendszerét.

A régiós együttműködéssel kapcsolatban a felek egyetértettek a szoros együttműködés fontosságában, elsősorban a szállítmányozás és az energetikai infrastruktúra fejlesztése terén, különös tekintettel az Észak-Déli vonalra. Hangsúlyozták azt is, hogy a régiós versenyképesség erősítése érdekében mélyíteni kell az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia (MI), a határokon átívelő kiberbiztonság és a digitális szolgáltatások bővítése terén is.