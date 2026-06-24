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V4
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Európa, jövünk: Magyar, Tusk, Babis, Fico hatalmasat ígértek – azt mondják, ilyen még nem volt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A visegrádi együttműködés (V4) országai visszatértek a gyökerekhez és megegyeztek abban, hogy a történelmi jelentőségű csoport keretében minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt – olvasható az országcsoport gödöllői csúcstalálkozóját követően szerdán hajnalban kiadott közös nyilatkozatban. Az már kedd este kiderült: a V4-ek ambiciózus tervekkel tekintenek előre, ebből a leglátványosabbnak jelenleg a négy ország fővárosát összekötő gyorsvasút lehet.
VG - MTI
2026.06.24, 11:00

A V4 országok vezetői által jegyzett dokumentum szerint a részt vevő felek – Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák kormányfő – megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést, alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén. Megegyeztek abban is, hogy – közös érdekek mentén – szoros együttműködésre törekszenek a régiós, az európai és a globális partnerekkel is.

V4, Babis, Fico, Magyar Péter, Tusk
A V4 országok vezetői a sajtótájékoztatón
Fotó: Magyar Péter / Facebook

Megvannak a közös nevezők a V4-ek körében: ezeken a területeken közösek az érdekek

A közleményben kiemelték az EU következő, több évre szóló pénzügyi keretét (MFF), beleértve 

  • a kohéziós és mezőgazdasági politikát,
  • a rugalmas egységes piacot, 
  • a fenntartható agrár-élelmiszeripari ágazatot, 
  • az EU-tagjelölt országok érdemeken alapuló integrációját, 
  • a tiszta energiaforrásokra történő átállás és a versenyképesség közötti egyensúlyt (kiemelt tekintettel az az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára), valamint 
  • az autóiparra és a kereskedelempolitikára vonatkozó javaslatcsomagot, mint olyan területeket, ahol az országcsoport érdekei közösek és amely területeken ennél fogva közösen léphet fel.

A kormányfők megegyeztek abban, hogy felszólítják az illetékes minisztereket és az EU-ban lévő főtárgyalóikat, állítsák helyre az együttműködési csatornákat az EU-politikák terén annak érdekében, hogy visszahelyezzék a V4-országok korábban már hatékonynak bizonyuló együttműködési keretrendszerét.

A régiós együttműködéssel kapcsolatban a felek egyetértettek a szoros együttműködés fontosságában, elsősorban a szállítmányozás és az energetikai infrastruktúra fejlesztése terén, különös tekintettel az Észak-Déli vonalra. Hangsúlyozták azt is, hogy a régiós versenyképesség erősítése érdekében mélyíteni kell az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia (MI), a határokon átívelő kiberbiztonság és a digitális szolgáltatások bővítése terén is.

Egyetértettek továbbá abban is, hogy folytatni kell a régióban már korábban elindított infrastruktúra-beruházásokat, kiemelve at új finanszírozási formák keresésének szükségességét.

Magyar Péter vasútra hívta kollégáit

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a kedd este a V4-ek vezetői által tartott sajtótájékoztató kapcsán az is kiderült, hogy a magyar miniszterelnök partnerei számára átadta egy Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét, és arra kérte a kormányfőket, hogy a szlovák V4-es elnökség alatt próbáljanak megállapodni a részletekről. Hozzátette azt is, hogy ehhez célszerű lenne uniós forrásokat bevonni.

Szorgalmazták emellett a régió egymás közötti állampolgári és kulturális kapcsolatok mélyítését, illetve síkra szálltak a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) munkájának további támogatása mellett.

A vezetők, mint azt a nyilatkozatban hozzátették, arra is utasították az illetékes tárcavezetőket, hogy az év végéig a régiós együttműködés további lehetőségeit tárják fel, és azokról tegyenek jelentést a vezetőknek.

A V4 országok az Európai Unió teljes GDP-jének hozzávetőleg 11-12 százalékát adják, a csoporton belül a lengyelországi gazdasági teljesítmény aránya a legnagyobb, a négy ország együttesének kb. 55 százalékát teszi ki.

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