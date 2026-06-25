Kecskeméten fotózták le a világ legismertebb szuperszonikus vadászgépeit − a Török Csillagok a Gripennekkel érkeztek

Különleges vendégek jártak a kecskeméti katonai repülőtéren. A Török Csillagok műrepülő köteléke nyolc F–5A típusú vadászgéppel és egy Airbus A400M teherszállítóval landolt üzemanyag-vételezésre a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisán.

A Török Csillagok vadászgépei akció közben / Fotó: Anadolu via AFP

Nagy volt a forgalom, mivel a török gépek érkezésével egy időben két új magyar Gripen költözött be otthonába, amelyeket vízsugárral köszöntöttek.

A török vadászgépek csak tankoltak és mentek

A Honvédelem.hu bejegyzése szerint a műrepülő csapat köteléke Törökországból egy nyugat-európai célállomás felé tartott, amikor rövid időre a kecskeméti bázisrepülőtéren álltak meg, hogy üzemanyagot vételezzenek.

A látogatás nemcsak a katonai repülés iránt érdeklődők számára volt különleges pillanat, mivel a világ egyik legismertebb műrepülő csapata járt Kecskeméten.

A Török Csillagok, a török légierő bemutatóköteléke, hivatalos nevük a 134. Akrotim Filo Komutanlığı. A csapatot 1992-ben alapították, bázisuk a törökországi Konyában található, és Northrop F–5A/B Freedom Fighter típusú gépekkel repülnek.

Érdekesség, hogy a Török Csillagok azon kevés műrepülő kötelékek egyike, amelyek sugárhajtású, szuperszonikus repülőgépekkel mutatnak be látványos manővereket. A csapat repülőgépeit kis méretük, mozgékonyságuk és kedvező aerodinamikai tulajdonságaik teszik alkalmassá a műrepülésre.