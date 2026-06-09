Milliós festmények, Maserati és luxusbirtok: ezek a kormány politikusainak legérdekesebb vagyonelemei – több miniszteré még nem nyilvános, mutatjuk az okát
A kormány politkusainak hétfőn leadott vagyonnyilatkozataiból kiderült, hogy miközben egyes miniszterek több százmillió vagy akár több milliárd forintnyi pénzügyi eszközt kezelnek, mások mindössze néhány millió forintos készpénzállományt tüntettek fel.
Maserati, Tesla és több mint 17 millió eurónyi befektetés
A kabinet leggazdagabb tagja egyértelműen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Ingatlanjai között szerepel egy 1112 négyzetméteres budapesti telek, egy balatongyöröki bontandó ház és zártkert, valamint résztulajdonos egy 340 négyzetméteres málagai üdülőben.
A vagyonnyilatkozat leglátványosabb elemei ugyanakkor a gépjárművek: egy 2013-ban vásárolt Maserati GranTurismo és egy 2023-as Tesla Model 3.
Magyar Péter: közel százmilliós pénzügyi vagyon
A miniszterelnök vagyonnyilatkozata szerint tovább javult pénzügyi helyzete az elmúlt hónapokban.
Bankszámláin mintegy 32 millió forintnyi megtakarítást tart, értékpapír-portfóliója körülbelül 62 millió forintot ér, emellett 3 millió forint készpénzt is feltüntetett. A pénzügyi eszközök összértéke így megközelíti a 97 millió forintot.
A januári nyilatkozathoz képest mintegy 2 millió forinttal növelte megtakarításait, miközben korábbi tartozásainak jelentős részét törlesztette.
Továbbra is két budapesti lakás, egy garázs és egy telek tulajdonosa.
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a kabinet egyik legjelentősebb megtakarítással rendelkező tagja. Két budapesti ingatlanban rendelkezik tulajdonrésszel, és egy harmadik megvásárlását is tervezi. Nagy értékű ingóságként öt személyautót tüntetett fel. Pénzügyi vagyona különösen figyelemre méltó:
110 millió forintot tart állampapírban, több mint 40 millió forintot befektetési számlán, hitelintézeti számlakövetelése pedig meghaladja a 128 millió forintot.
Mindezt egy 43,6 millió forintos lakáshitel mellett.
A Tisza szerint túl enyhe a vagyonnyilatkozati rendszer – pedig a Fidesz az Európai Parlament mintájára alakította át
A jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer nem alkalmas arra, hogy valós képet adjon a politikusok vagyoni helyzetéről és annak változásáról – erről beszélt az elmúlt napokban Forsthoffer Ágnes. A vita azért is érdekes, mert a most bírált szabályozás alapjait a Fidesz még akkor rakta le, amikor az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerének magyarországi átvételével alakította át a rendszert.
Euróban, dollárban és fontban tartja vagyonát a külügyminiszter
Orbán Anita külügyminiszter a kabinet egyik legnagyobb devizabefektetője. Részvényekben 63 ezer angol fonttal rendelkezik, emellett befektetéseiben több mint
- 171 ezer euró,
- 375 ezer amerikai dollár,
- 2,9 millió cseh korona
- és 262 ezer forint található.
Hitelintézeti számlakövetelése 17 millió forint. Ingatlanjai között egy XI. kerületi lakóház, garázs és tároló, valamint egy gáborjáni erdő szerepel.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vagyonának jelentős része szintén pénzügyi eszközökben áll. Tulajdonrésze van egy V. kerületi lakóingatlanban, egy 120 négyzetméteres siófoki üdülőben és egy balatonvilágosi házban.
Értékpapírban és nyugdíjszámlákon 165 860 eurót és 74 238 angol fontot tart. Emellett több mint 25 millió forintnyi forint- és devizamegtakarítást tüntetett fel.
Nagy értékű ingóságként egy Ford S-Max személyautó és egy Aprilia motorkerékpár szerepel a nyilatkozatában.
Pósfai Gábor belügyminiszter három budaörsi és budapesti ingatlannal rendelkezik. Állampapírban és befektetési jegyekben csaknem 49 millió forintot tart, készpénzben pedig további 33 millió forintot vallott be. Nagy értékű ingóságként három gépjármű szerepel a nevén.
A vagyonnyilatkozat szerint ugyanakkor 25 millió forintos hitelt is törleszt.
Kármán András pénzügyminiszter felerészben tulajdonosa egy 320 négyzetméteres budaörsi lakóháznak.
Befektetéseinek értéke 58,6 millió forint, miközben 16,3 millió forintos banki és 6,8 millió forintos egyéb kölcsöntartozást is feltüntetett.
Kétezer könyv és antik bútorok
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter vagyonnyilatkozata a kabinet egyik legszínesebb dokumentuma. A politikus két XVI. kerületi családi házban rendelkezik tulajdonrésszel, tavaly pedig egy 2021-es Ford Kugát vásárolt.
Az egyéb ingóságok között családi örökségből származó festmények, három antik biedermeier bútor és mintegy kétezer könyv szerepel. Befektetései ugyanakkor szerényebbek: öt részvény- és eszközalapban összesen 752 ezer forintot tart.
Folyószámla-tartozása 14,2 millió forintra emelkedett.
Van, akinél a festmények viszik a prímet
Nagy Ervin kulturális és kreatívipari miniszter vagyonnyilatkozatának egyik legérdekesebb eleme a műgyűjteménye. A színészből lett politikus több nagy értékű festményt is feltüntetett a bevallásában, amelyek összértéke 1-3 millió forintra tehető darabonként.
Kik hiányoznak még?
A hétfő este közzétett vagyonnyilatkozatok egyelőre csak azokra a kormánytagokra vonatkoznak, akik egyben országgyűlési képviselők is. Több miniszter vagyoni helyzete ezért még nem vált nyilvánossá, az ő bevallásaik később kerülnek fel a hivatalos adatbázisba.
A még várható vagyonnyilatkozatok között szerepel:
- Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszteré,
- Bóna Szabolcs agrárminiszteré,
- Görög Márta igazságügyi miniszteré,
- Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszteré,
- valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszteré.
Családi házak, üdülő és gazdasági épület
Az élő környezetért felelős miniszter vagyona elsősorban ingatlanokból áll.
Tulajdonosa egy 309 négyzetméteres nyíregyházi családi háznak és üzlethelyiségnek, egy 160 négyzetméteres lakóháznak, felerészben egy háromhutai üdülőnek, valamint egy 800 négyzetméteres gazdasági épületnek.
Nagyszálláson egy 2321 négyzetméteres szántó tulajdonrészével is rendelkezik. Bankszámláin 18,4 millió forint található.
Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter vagyona leginkább földterületekhez kapcsolódik. Kadarkúton két ingatlanban rendelkezik tulajdonrésszel, Visnyén pedig egy 8 ezer négyzetméteres szántót örökölt. Készpénzben 2 millió forintot tart. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter egy 110 négyzetméteres budapesti gazdasági épületben rendelkezik tulajdonrésszel, készpénzben 5,9 millió forintot tüntetett fel.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter egy budapesti lakóingatlanban, egy garázsban és egy edelényi házban tulajdonos, emellett 18 millió forintot tart takarékbetétben és 3 millió forintot készpénzben.
A most nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatok alapján jól látható, hogy a Tisza-kormány tagjai rendkívül eltérő vagyoni háttérrel érkeztek a politikába. A kabinetben egyszerre találni milliárdos befektetőt, jelentős földbirtokost, devizában takarékoskodó szakpolitikust és olyan minisztert is, akinek legértékesebb vagyoneleme egy családi örökségből származó könyvtár vagy festménygyűjtemény.