A bizonytalanság ára: a vagyonadó több száz milliárdot hozhat, de súlyos kockázatokat is hordoz

Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a kormány október végéig elfogadná a vagyonadóról szóló törvényt, amely vélhetően 2027. január 1-jén lépne hatályba. A kormányfő szerint az új adónemtől évente 300–600 milliárd forintos bevételt várnak.

Vagyonadó csak három európai országban működik / Fotó: NurPhoto via AFP

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője szerint a vagyonadó nem véletlenül számít ritka megoldásnak Európában. Jelenleg csak három európai országban,

Svájcban,

Norvégiában

és Spanyolországban

van bevezetve. Korábban több állam is alkalmazta, azonban sorra kivezették – mondta a Világgazdaságnak az MGFÜ vezető elemzője.

Sok ország inkább megszüntette a vagyonadót

A szakértő szerint a vagyonadó rendkívül bonyolult adónem, amelynek működése számos gyakorlati kérdést vet fel.

Nem mindegy például, hogy pontosan milyen vagyonelemekre terjed ki, hogyan állapítják meg azok értékét, illetve mekkora adminisztratív terhet jelent az adózók és az állami szervek számára.

Molnár Dániel emlékeztetett arra, hogy számos országban éppen ezért döntöttek a kivezetése mellett.

A legtöbb ország azért vezette ki, mert az adónem nem volt hatékony: jelentős költségek mellett viszonylag alacsony bevételt termelt, miközben a vagyonkimentés más csatornákon keresztül további negatív hatásokat okozott

Svájcban és Norvégiában – tette hozzá – a rendszer működőképesnek bizonyult, részben azért, mert az abból származó bevételek felhasználása átlátható, ami javíthatja az adófizetési hajlandóságot és mérsékelheti az adóelkerülést.

Egyelőre csak irányszám a 300–600 milliárd forint

A kormány által említett bevételi cél nagyságrendje nehezen értékelhető, mivel a legfontosabb részletek még nem ismertek.

Az elemző szerint a tényleges költségvetési bevételt alapvetően meghatározza majd, hogy milyen vagyonelemekre terjed ki az adó, milyen kulcsot alkalmaznak, lesznek-e mentességek, mennyire sikerül bezárni a kiskapukat, valamint hogyan reagálnak az érintettek.

A 300–600 milliárd forintos bevételi várakozás így jelenleg inkább csak indikációként értelmezhető arról, hogy mekkora szerepet szán a kormányzat a vagyonadónak a költségvetés finanszírozásában

– mondta. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy az októberi törvényalkotás és a 2027-es indulás rendkívül feszes menetrendnek számít.