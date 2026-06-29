Ítéletet mondtak a három százalékos hitelről: ezt nem láttuk jönni, szűkül a kör –„érthető, amit tesz a kormány, de roham lesz!"

Az eddigi 3 százalékos fix kamat nemcsak a beruházási, hanem a folyószámla- és egyéb vállalati hiteleknél is elérhető volt, ami komoly előnyt jelentett a kis- és középvállalkozásoknak – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a Széchenyi Kártya Program módosításával kapcsolatban. Ennek ugyanakkor jelentős költségvetési ára volt, hiszen a piaci kamat és a kedvezményes hitel kamata közötti különbséget az állam finanszírozta.

Természetes, hogy minden vállalkozás örül az olcsó finanszírozásnak, ugyanakkor kérdés, meddig indokolt ezt az államnak finanszíroznia. / Fotó: Mr. Ashi. Sae Yang / Shutterstock

A kedvezményes hitel fontos marad a beruházásokhoz

A közgazdász szerint a változtatás egyik legfontosabb eleme, hogy a beruházási hitelek továbbra is 3 százalékos kamattal maradnak elérhetők, így azok a vállalkozások, amelyek fejlesztésekben gondolkodnak, továbbra is kedvező finanszírozáshoz juthatnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

akár újabb, uniós forrásból finanszírozott konstrukciók is megjelenhetnek.

Regős Gábor ugyanakkor hangsúlyozta: önmagában az olcsó hitel nem elegendő ahhoz, hogy ismét felpörögjenek a beruházások. Ehhez szerinte elsősorban a kereslet helyreállására van szükség, hiszen ha nincs piac, akkor a vállalkozásoknak nincs mire fejleszteniük.

Nem minden vállalkozás szorult rá a támogatott hitelre

A közgazdász szerint természetes, hogy minden vállalkozás örül az olcsó finanszírozásnak, ugyanakkor kérdés, meddig indokolt ezt az államnak finanszíroznia.

Úgy látja, az elmúlt időszak hitelállományának gyors növekedése arra utalhat, hogy már nem kizárólag azok a vállalkozások vették igénybe a rendkívül kedvező konstrukciót, amelyeknek valóban szükségük volt rá. Éppen ezért érthetőnek tartja, hogy a költségvetés jelenlegi helyzetében a kormány szűkíteni kívánja a támogatás körét. A szakértő szerint

a konstrukció kivezetéséig még várható egy utolsó roham, amikor azok a cégek is igyekeznek kihasználni a kedvező feltételeket, amelyeknek a működéséhez elengedhetetlen a hitel.

Hozzátette azt is, hogy a kevésbé támogatott konstrukció kamata sem marad változatlan: a monetáris kondíciók lazulásával, illetve a kamatok csökkenésével ezek a hitelek is olcsóbbá válhatnak, még ha a korábbi 3 százalékos szintet várhatóan nem is érik el.