Rég volt ekkora meglepetés a magyar gazdaságban: akkorát vágott Varga Mihály az infláción, hogy az elemzők sem hittek a szemüknek – "Minden várakozást felülmúlt"

Négy hónap után csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanács kedden, amivel Varga Mihály- vezette testület lényegében szembement a fél világgal . Mivel a piac és a hazai befektetői közeg már árazta a kamatvágást, így a döntés nem okozott meglepetést, Varga Mihály szavai és jegybank júniusi inflációs jelentése már annál inkább. Bár a szokásos sajtótéjékoztatóján a jegybankelnök még csak a sarokszámokat ismertette a csütörtökön megjelenő dokumentumnak, azonban az kiderült, hogy az MNB lényegében megfelezte az idei éves átlagos inflációs előrelzését. Ezzel párhuzamosan pedig jelezte, a nyári hónapokban még további kamatvágásokra van kilátás. Mind az infláció, mind a kavatvágások mértéke az elmúlt hónapok és talán évek egyik legnagyobb meglepetését okozták a magyar gazdaságban.

Rég volt ekkora meglepetés a magyar gazdaságban: akkorát vágott Varga Mihály az infláción, hogy az elemzők sem hittek a szemüknekFotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Rég volt ekkora meglepetés a magyar gazdaságban: akkorát vágott Varga Mihály az infláción, hogy az elemzők sem hittek a szemüknek

Márciusban még a jegybank 3,8 százalékos inflációs prognosztizált, ehhez képest most júniusban mindössze 1,8 százalékot, azaz három hónap leforgása alatt több mint a felére vágta vissza az előrejelzését. A mögöttes okokról az általunk megkérdezett elemzők is találgatnak. Ugyan a hónapok óta erősödő forint és a vártnál kedvezőbb inflációs adatok alapján várható volt a lépés, a mértéke az, ami váratlannak tekinthető.

Bár számítottunk arra, hogy az iráni háború kitörésekor felvázolt inflációs pálya érdemben fog módosulni, de ez minden képzeletet felülmúlt

– ezt mondta a Világgazdaságnak Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője az MNB júniusi inflációs számairól. Az elemző szerint a jegybank gyakorlatilag most azt várja, hogy az átlagos infláció idén alig fog emelkedni. Májusban 1,8 százalékos átlagos fogyasztói áremelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal, ami önmagában is jelezte, hogy a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatok zajlanak a háttérben.

Korábban az elemzők ugyanis arra számítottak, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása lassanként, de megjelenik majd a magyar gazdaságban a növekvő árnyomáson keresztül. Ezt valószínűsítette az is, hogy több uniós országban és Amerikában is elindult az infláció felfelé az energiaárak drágulása miatt:

Németországban áprilisban két éves csúcsára, 2,6 százalékára gyorsult a fogyasztói árak emelkedésének üteme,

az euróövezetben májusban 3,2 százalékra,

Amerikában pedig 4,2 százalékra.

Ehhez képest Magyarországon alig látni nyomait annak, hogy begyűrűzött volna az energiaárak drágulása. Pedig az olajpiacon valóságos felfordulás történt az utóbbi hónapokban. Február 28-án kitört háborúban Irán lezárta Hormuzi-szorost, ahol normál időkben a világ olaj-és LNG-kereskedelmének ötöde halad át naponta, a lépés hatására tíz millió tonna hordó kőolaj esett ki naponta a világpiacról. A szűkülő kínálat következteében az európai piacon mérvadó Brent olaj ára március közepétől másfél hónapon keresztül 100 dollár fölött tartózkodott, emiatt a Nemzetközi Energiaügynökség több évtizede nem látott energiaválsággal riogatott. Így érthető volt a jegybank lépése, miután az instabil geopolitikai környezetben nem merte folytatni a kamatvágásokat.