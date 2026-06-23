Megszólalt Varga Mihály a kamatdöntés után: ezt üzeni a piacoknak

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a monetáris tanács áttekintette a makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat, valamint az inflációs kilátásokat.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály közölte, hogy az inflációs pálya érdemben lefelé tolódott a márciusi előrejelzéshez képest. Az előrejelzési időszak egészében kiegyensúlyozottabb inflációs kockázatokkal számolnak, ami nagyobb mozgásteret biztosít a monetáris politikának.

A kedvezőbb inflációs környezet mellett a geopolitikai helyzet is javult. Az MNB szerint a nemzetközi feszültségek enyhülése következtében kedvezőbbé vált a globális kockázati környezet, ami hozzájárult ahhoz, hogy a hazai pénzügyi eszközök kockázati felára alacsonyabb szinten maradjon.

Varga Mihály kiemelte, hogy ezek a folyamatok összességében érdemben növelték a jegybank monetáris politikai mozgásterét. Ennek eredményeként a tanács a júniusi ülésen az alapkamat 6 százalékra mérsékléséről döntött.

A jegybankelnök ugyanakkor jelezte, hogy a további kamatcsökkentések üteme továbbra is az inflációs és gazdasági folyamatok alakulásától függ. Az MNB előretekintve a kedvező folyamatok fennmaradása esetén

a nyár folyamán további kamatcsökkentésekre lát lehetőséget, a kamatpálya folytatásáról pedig a szeptemberi inflációs jelentés alapján hozhat döntést a monetáris tanács.

Az MNB sajtótájékoztatóján bemutatott adatok szerint az inflációs kilátások javulása mellett a lakossági várakozások és a gazdasági hangulat alakulása is támogatta a monetáris tanács kamatcsökkentő döntését.

Varga Mihály jegybankelnök kiemelte, hogy jelentősen mérséklődtek a lakosság inflációs várakozásai. Az MNB adatai szerint

míg 2026 első negyedévében a háztartások átlagosan 7,2 százalékos inflációra számítottak egyéves időtávon,

addig a második negyedévre ez az érték 4,8 százalékra csökkent.

Ezzel párhuzamosan a lakosság által érzékelt infláció is mérséklődött: a korábbi 9,9 százalékról 8,7 százalékra.

A jegybank szerint a javuló inflációs környezet a gazdasági hangulatra is kedvezően hat. A GKI konjunktúraindexe alapján az üzleti és a fogyasztói bizalom egyaránt erősödött az elmúlt időszakban, ami hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez.