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Varga Mihály
Magyar Péter
jegybank

Megkérdezték Magyar Pétert, mi lesz Varga Mihály sorsa: különös választ adott a miniszterelnök a Magyar Nemzeti Bank elnökének jövőjéről – "Senkinek nem jelent védettséget"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagyon nem hiányzik a magyar gazdaságnak a jegybank elnökének megtámadása. Magyar Péter is tudja, hogy sokkal jobb a Tisza-kormánynak, ha együttműködik Varga Mihállyal. Ugyanakkor ma mégis érzékeny megjegyzést tett a miniszterelnök.
Hecker Flórián
2026.06.25, 17:49
Frissítve: 2026.06.25, 18:22

A monetáris politikát érintően is figyelemreméltó kérdés-válasz hangzott el a csütörtöki kormányzati tájékoztatón. Ennek keretében Magyar Pétert Varga Mihályról, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének jövőjéről kérdezték.

Varga Mihály
Megkérdezték Magyar Pétert, mi lesz Varga Mihály sorsa: különös választ adott a miniszterelnök / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A felvetés az volt, hogy Varga Mihály a miniszterelnök szerint beletartozik-e abba a 3000 emberbe, akik a Tisza-kormány vezetője szerint tönkretették az országot. Ha igen, akkor várható-e, hogy valamiféle vizsgálat indul a személyére vonatkozóan, akár tanúként, akár gyanúsítottként tekintettel a pénzügyminiszterei időszakára.

Mi lesz a sorsa, elképzelhető-e, hogy megvárják a mandátuma végét a jegybanki stabilitásra tekintettel? – hangzott el a kérdés a sajtó részéről.

Megkérdezték Magyar Pétert, mi lesz Varga Mihály sorsa

Magyar Péter azzal kezdte a válaszát, hogy erről meg korábban is beszélt. Megjegyezte, hogy nem ő fogja vezetni a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt, nem is ő a legfőbb ügyész vagy az országos rendőrfőkapitány.

Ki kell vizsgálni, ki, milyen módon járult hozzá az ipari méretű lopásokhoz. De nem én fogom kivizsgálni – fogalmazott. Ugyanakkor rámutatott, hogy a jegybanki stabilitásról már beszélt, és éppen ezért született meg a döntés (itt minden bizonnyal arra gondolt Magyar Péter, hogy Varga Mihályt nem támadta meg a Tisza-kormány a jegybankelnöki pozíciójában – a szerk.).

Ön is látja a hozamokat, az erősödő forintot, a felfelé módosított gazdasági elkőrejelzésekert. Szerintem ez jelenleg mindennél fontosabb Magyarországnak. De ez nem, semmilyen jegybanki függetlenség nem mentesít a vizsgálatok alól.

A tisztítótűz-művelet még nem kezdődött el

– szögezte le. De majd jön a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal. Annyi a feladat, hogy a beépült részeket eltávolítsák majd.

Tehát rövidre zárva: nem jelent védettséget Varga Mihálynak egy későbbi vizsgálat esetén, hogy jegybankelnök? – tette fel az újságíró még egyszer a kérdését, amire Magyar Péter határozott választ adott.

Senkinek, se miniszterelnöknek, se jegybanki elnöknek nem jelent védettséget, hogy milyen pozícióban van – reagált.

Nagyon nem hiányzik a magyar gazdaságnak Varga Mihály megtámadása

Amikor Magyar Péter megjegyezte, hogy korábban beszélt már Varga Mihály sorsáról, egyebek mellett arra gondolthatott, hogy a választási győzelem utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján valóban kitért erre a témára.

Akkor is azt feszegette a sajtó, hogy miért kerüli a jegybank elnökét a Tisza-kormány tisztogatása. A miniszterelnök akkor úgy válaszolt, hogy szerinte Varga Mihály olyan munkát akar elvégezni, ami a jegybank számára a törvényben előírt feladat. Emlékeztetett az MNB függetlenségének fontosságára, majd megjegyezte, hogy amíg a jegybank elnöke a törvényes feladatáért dolgozik, az együttműködésük lehetséges.

Nem szükséges, hogy még nagyobb káosz keletkezzen

– tette hozzá. Tény, hogy a pénzpiaci szereplők és a befektetők minden tapasztalat szerint hektikusan reagálnak minden olyan politikia lépésre, ami a monetáris politika függetlenségét sérti.

Varga Mihály kikezdése abszolút ebbe a körbe tartozna. Az, hogy Magyar Péter és a Tisza-kormány rendkívül óvatosan járt el eddig az MNB kapcsán, azért is érthető, mert az európai jegybankok mögött ott áll az Európai Központi Bank, amely rendkívül szigorúan veszi a nemzeti bankok sérthetetlenségét.

Innen nézve pedig Magyar Péter mai megjegyzése, hogy a jegybank elnöki pozíció nem jelent mentességet a vizsgálatok alól, meglehetősen érzékenynek és ingoványos területnek minősül. Ki fog derülni, hogy mindez csak egy erősebb megfogalmazás volt a részéről, vagy esetlegesen van mögötte konkrét szándék.

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