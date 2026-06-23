Magyarország új nemzetközi vasútvonalat építene, ez még a Budapest-Belgrádnál is nagyobb lesz: egyszerre három országgal kötné össze magát – átadták a terveket

A Visegrádi Együttműködés gyakorlatilag évek óta szünetel, azonban Magyar Péter hivatalba lépése óta igyekszik lendületet adni a szövetségnek.

Magyar Péter régiós gyorsvasutat építene / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A magyar kormány a jeles alkalomból Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban látta vendégül Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfőt.

Magyar Péter egy regionális vasút terveivel lepte meg partnereit

A magyar kormányfő szerint a találkozó résztvevői mind elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett, ezért egy olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban:

Közép-Európa ma az Európai Unió egyik legdinamikusabban fejlődő térsége

− mondta Magyar Péter a sajtótájékoztatón, majd hangsúlyozta, hogy a régió ipari kapacitása, innovációs potenciálja, valamint az országok képzett munkaereje jelentős értéket képvisel a régióban.

A nyilatkozatból az is kiderült, hogy a magyar miniszterelnök partnerei számára átadta egy Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét, és arra kérte a kormányfőket, hogy a szlovák V4-es elnökség alatt próbáljanak megállapodni a részletekről. Hozzátette azt is, hogy ehhez célszerű lenne uniós forrásokat bevonni.

Donald Tusk köszönetet mondott

A lengyel miniszterelnök szerint a különbségek ellenére fontos, hogy működjön a szövetség, mivel ezáltal a visegrádi csoport és Magyarország hangja is erősebb lehet az Európai Unióban:

Amikor ez egy virágzó együttműködés volt, akkor az a teljes bizalomra épült, mindenki meg volt győződve a felek jó szándékáról. Senki nem csapta be a másikat, sokszor egy ökölként haladtunk előre, és nem csupán hatással voltunk a döntésekre, hanem olykor képesek voltunk diktálni az ütemet Európában

− mondta Donald Tusk.

Egy hajóban a csehekkel

Andrej Babis cseh kormányfő szerint a szövetség ismét működik és reményét fejezte ki, hogy minden olyan olajozottan megy majd, ahogy az a múltban is történt:

Ismételten egy hajóban evezünk, országaink és régiónk érdekeiért fogunk küzdeni

− fogalmazott Andrej Babis, majd hozzátette, hogy csodálatos eredményekre számít.