Csütörtökön tartották a UNIFE, azaz az Európai Vasúti Ipari Szövetség éves közgyűlését Brüsszelben, ahol Feldmann Mártont, a Prolan vasút-automatizálási üzletág-igazgatóját a szövetség elnökségi tagjává, egyben alelnökévé választották – számolt be pénteki közleményében a Prolan Irányítástechnika Zrt.

Magyar alelnököt választott az európai vasúti ipari szövetség / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

A 115 teljes jogú és 13 társult tagot számláló szövetség fő célja a versenyképes, fenntartható és technológiailag fejlett európai vasúti beszállítói piac erősítése, európai és nemzetközi képviselete. A szövetségben a multinacionális nagyvállalatok mellett a beszállítói arány mintegy 40 százalékát kitevő kis- és középvállalkozások is képviseltetik magukat, bizottságukat a következő három évben ugyancsak Feldmann Márton vezeti elnökként.

Feldmann Márton kiemelte, hogy hosszú évek után végre érezhető konszenzus alakult ki a piaci szereplők, az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament tagjai között abban, hogy az európai beszállítók preferenciáját a közösségi közbeszerzések során érvényesíteni kell. Emellett abban is egyetértettek, hogy a szabályozások egyszerűsítésével kell elősegíteni, hogy a szállítási volumenek növekedése mellett az árak kedvezőbb irányba változzanak.

A versenyképes európai beszállítói ipar egyik sikertényezője a nagyvállalatok és a kkv-k együttműködése is, hogy az általánosan érezhető gyártói, szállítói kapacitáshiányt együtt orvosolják, és a közös erőfeszítések révén a szállítási határidők csökkenjenek.

Hozzátette, itt az idő, hogy a megnyíló uniós források által a hazai szereplők is a cseh vagy lengyel nemzeti vállalatok szintjére erősödjenek, Magyarországon tartva a legkiválóbb mérnököket, egyben a fenntartható működés érdekében népszerűsítve a vasúti munkaköröket.

Feldmann Márton vezérigazgató / Fotó: Prolan Irányítástechnikai Zrt.

A Prolan a legnagyobb hazai vasúti technológiai fejlesztő, gyártó és mérnökszolgáltató társaság, amely az első, teljesen hazai fejlesztésű, minden digitalizációs követelménynek megfelelő biztosítóberendezést fejlesztette ki. A vállalat ezenkívül a legnagyobb szállítója a központi forgalomirányító, a vasúti energiaellátási és erősáramú távvezérlő, illetve fedélzeti adatgyűjtő és energiamérő rendszereknek.