Bejelentette a MÁV: az ország egyik legforgalmasabb vasútvonalán végez felújításokat

Az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott a vasúti közlekedés gyorsítása. A MÁV több olyan fejlesztést hajtott végre, amelyek célja az ún. lassújelek megszüntetése és a menetidők csökkentése volt a vasútvonalakon. Korábban sikeresen felszámolták a sebességkorlátozásokat Rákosrendező térségében, majd a Hatvan-Somoskőújfalu vonalszakaszon is. Ezzel párhuzamosan a Budapest-Pécs fővonalon, valamint a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon is hasonló munkálatok zajlanak – számol be arról a Magyar Építők.

Folytatódik a MÁV programja a vasútvonalak korszerűsítésére, hogy annak eredményeként gyorsabban tudjanak közlekedni a szerelvények (illusztráció)

Fotó: MÁV / Facebook

Több helyszínen dolgoznak a 100-as vasútvonalon

A probléma jelentőségét jól mutatja, hogy Vitézy Dávid közlekedési miniszter szerint jelenleg a magyar vasútvonalak mintegy 40 százalékán van érvényben valamilyen forgalmi vagy sebességkorlátozás, ezek felszámolásával halad ütemezetten a MÁV.

A Budapest-Debrecen közötti, 100-as számú fővonalon június 20-án indult el a több ütemből álló pályakarbantartási program.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán ismertetett tájékoztatása szerint a beruházás célja a sebességkorlátozások csökkentése, a pálya üzembiztonságának javítása, valamint a menetrendszerűség növelése. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a felújítás során különös figyelmet kap a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Teher közötti, kiemelten forgalmas szakasz.

Az első ütemben, június 20. és július 11. között

Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, illetve

Abony állomáson zajlanak munkálatok.

Az állomáson váltó- és vágánykarbantartást végeznek, amely több helyen ágyazatcserével is kiegészül.

A második ütem július 10. és 18. között valósul meg Cegléden, ahol az állomás ötödik vágányán mintegy 80 méteres szakaszon cserélik ki az ágyazatot. A beavatkozás eredményeként ezen a pályarészen is visszaállhat a 120 kilométer/órás sebesség.

Módosul az InterCityk menetrendje

A karbantartások idején módosított menetrendre kell számítani, ami több járat esetében hosszabb utazási időt eredményezhet. A legjelentősebb változás, hogy a Debrecen és Nyíregyháza felé közlekedő InterCity-vonatok átmenetileg nem a Nyugati pályaudvarról, hanem a Keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek vissza.