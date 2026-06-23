Deviza
EUR/HUF354,23 +0,53% USD/HUF310,75 +0,78% GBP/HUF410,85 +0,58% CHF/HUF383,73 +0,65% PLN/HUF82,7 +0,31% RON/HUF67,52 +0,35% CZK/HUF14,64 +0,51% EUR/HUF354,23 +0,53% USD/HUF310,75 +0,78% GBP/HUF410,85 +0,58% CHF/HUF383,73 +0,65% PLN/HUF82,7 +0,31% RON/HUF67,52 +0,35% CZK/HUF14,64 +0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 902,13 -0,43% MTELEKOM2 742 -1,53% MOL3 762 -1,49% OTP44 790 -0,29% RICHTER11 970 +0,92% OPUS370 +0,81% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 840 -1,86% BUMIX9 296,88 -0,09% CETOP4 644,66 +0,14% CETOP NTR2 932,61 -1,26% BUX138 902,13 -0,43% MTELEKOM2 742 -1,53% MOL3 762 -1,49% OTP44 790 -0,29% RICHTER11 970 +0,92% OPUS370 +0,81% ANY7 900 -0,51% AUTOWALLIS145 -1,38% WABERERS4 840 -1,86% BUMIX9 296,88 -0,09% CETOP4 644,66 +0,14% CETOP NTR2 932,61 -1,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hatósági ár
üzemanyag
Országgyűlés

Itt a vége: elfogadta az Országgyűlés, kivezetik a védett üzemanyagárakat Magyarországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást. A védett árak március 10-e óta voltak érvényben.
VG - MTI
2026.06.23, 12:55

Megszavazta a Tisza-kormány előterjesztését az Országgyűlés: eltörlik a védett árakat. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.

20260310_benzistop_021_VZ tankolás üzemanyag Ausztria energiaválság üzemanyaghiány kerozinhiány orosz védett üzemanyagár
Elfogadta az Országgyűlés: kivezetik a védett árakat
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mennek a védett árak, de visszajöhetnek

A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.