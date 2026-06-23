Itt a vége: elfogadta az Országgyűlés, kivezetik a védett üzemanyagárakat Magyarországon
Megszavazta a Tisza-kormány előterjesztését az Országgyűlés: eltörlik a védett árakat. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.
Mennek a védett árak, de visszajöhetnek
A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.