Védett ár után Magyarországon, azonnal lépett a Mol: erről senki nem szólt, valami egészen különös történt a benzinkutakon – szép csendben óriásit változtak az üzemanyagárak
Furcsa folyamat ment végbe fű alatt a magyar benzinkutakon, mióta Magyar Péter kiposztolta a közösségi oldalára június 16-én kedden délután, hogy "már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj."
A magyar miniszterelnök jóslata meredeknek látszott. Kedden az átalgárak a Holtankoljak.hu adatközlése szerint a következőkép alakultak:
- 95-ös benzin: 640 Ft/liter,
- gázolaj: 663 Ft/liter.
Vagyis az 595, iletve a 615 forintos védett ár kedden délután még 45-48 forinttal volt kedvezőbb. Magyar Péter valamiért mégis úgy gondolta, hogy péntekig (az üzemanyagok ára hétköznap változik, hétvégén nemigen – a szerk.) ez az árelőny teljesen elolvad, sőt, a paici árazás lesz a kedvezőbb. Ehhez 50 forintos literenkénti áresés kellett volna.
Védett ár után Magyarországon, azonnal lépett a Mol
Tetemes mennyiségről van szó, ekkora árváltozás normál körülmények között nem három napon belül, hanem inkább havonta, ha bekövetkezik. Ehhez alapvetően két tényező szükséges:
- az olajár csökkenése,
- a forint erősödése a follárral szemben.
A Brent jegyzése jelenleg 77 dollár körül mozog, kedden ugyanez 79 dollár volt. A csökkenés egyértelmű, de nem drasztikus. A forintnál viszont éppen ellenkező a pálya, hiszen kedden a dollár 302 forintot ért, miközben mostanra már 307 forintnál tart az árfolyam. Tehát itt világos romlás látszik.
És mégis: bár nem verték nagydobra, de a magyar benzinkutak, élükön a Mollal fű alatt keddhez képest mostanra csaknem 50 forintot engedtek a literenkénti üzemanyagárakból.
Éppen annyit, amennyi ahhoz kellett, hogy Magyar Péter jóslata beigazolódjon. Mindez egyik pillanatról a másikra: vásárlói beszámolók alapján a csütörtök hajnali órákban még bőven a védett árak fölött húzódtak a piaci árak.
Akárhogy is, a Világgazdaság tapasztalatai szerint a Mol-kutakon a 95-ös benzin piaci ára csütörtökön délelőtt 593 forint volt, a dízelé pedig 615. A védett ár ehhez képest mindössze egyetlen forinttal volt olcsóbb, 592 és 614 forinton kínálják. Forintra pontosan megegyező árakkal találkoztunk a Shell töltőállomásain is. De kaptunk jelzést Győrből (Oil, 589 forint a benzin literje), vagy éppen Bajáról (M. Petrol, 609 forint a dízel).
A kiskereskedelmi árak ilyen fokú bezuhanása olyannyira váratlan volt, hogy az üzemanyagárakat napi szinten frissítő Holtankoljak.hu friss, csütörtöki közleményében továbbra is az olvasható, hogy
- a 95-ös benzinnek 627 Ft/liter,
- a gázolajnak 639 Ft/liter
az átlagára. Holott a valóságban ennél 30, illetve 25 forinttal kedvezőbb a helyzet.
Mindenesetre ők azt jelezték előre, hogy péntektől újabb, bruttó 7-7 forintos árcsökkentés érkezik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában. Ennek hatására tehát a kiskereskedelmi ár méginkább zsugorodhat a hétévégére.
A Holtankoljak.hu szerint a héten bejelentett változások összességében már számottevő mérséklődést eredményeznek, különösen a gázolaj esetében. Kiemelték, hogy a kedvező folyamatok hátterében elsősorban a nemzetközi olajárak visszaesése áll, amely az elmúlt napokban folyamatos nyomást helyezett az üzemanyagárakra.
Visszatérhet még a védett ár Magyarországon
Egy biztos: ami a magyar benzinkutakon egyről a kettőre történt, azt jól fel tudja használni a kormány annak igazolására, hogy a védett árak valóban szükségtelenné váltak, így indokolt ezek kivezetése, ahogyan azt Magyar Péter szerda este bejelentette.
A Tisza-kormány döntése egyébként azért is figyelemreméltó, merthogy
a környező országokban éppen, hogy a meghosszabbítás irányába tettek lépéseket a kormányok az ármechanizmusok terén.
Eltérő módszerekről van szó, de éppen a napokban, hetekben hirdették ki, hogy Szlovénia és Ausztria is kitolja az üzemanyagpiacon való beavatkozást decemberig, illetve augusztusig. Horvátországban ugyanúgy állami szabályozás van érvényben.
Ennek oka a továbbra is bizonytalan nemzetközi környezet, főképp az iráni helyzet. Igaz, hogy Amerika és a perzsa állam éppen most egyezett meg 60 napos tűzszünetben, de ez még távolról sem a békét jelenti. Szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy amennyiben a Hormuzi-szoros helyre is áll maradéktalanul, az ellátási láncok visszaépülése több hónapos, éves folyamat, ami nyilvánvalóan kihat az olajárakra is.
Így pedig könnyen lehet, hogy hamarosan újra napirendre kerülhet az üzemanyag védett árának visszavezetése Magyarországon is.