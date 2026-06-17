Védett ár kivezetése: valamiről megfeledkezett a Tisza-kormány, a Fidesz most új javaslattál állt elő – "Súlyos tévedés"
Éles kritikával reagált a Fidesz arra a kormányzati döntésre, amely kivezeti a védett üzemanyagárat Magyarországon. Az ellenzéki párt szerint a lépés több millió magyar családot tehet ki a világpiaci árak kiszámíthatatlan ingadozásának.
Újabb éles politikai csörte alakult ki az üzemanyagárak körül, miután a kormány bejelentette a védett üzemanyagár kivezetését. A döntésre a Fidesz közleményben reagált, amelyben súlyos hibának nevezte az intézkedést, és arra figyelmeztetett, hogy a magyar családok ismét teljes mértékben ki lesznek szolgáltatva a nemzetközi energiapiac hektikus mozgásainak.
A Fidesz megtartaná a védett árat
A párt szerint a védett üzemanyagár az elmúlt négy hónapban jelentős segítséget nyújtott a lakosságnak. Állításuk szerint családok milliói takaríthattak meg jelentős összegeket a rendszernek köszönhetően, amely mérsékelte a világpiaci folyamatok hatását a hazai kutakon.
A Fidesz arra is felhívta a figyelmet, hogy az olaj világpiaci ára az elmúlt napokban ismét hordónként 80 dollár környékére csökkent. Ilyen alacsony szinten utoljára februárban állt a nyersolaj ára. A párt szerint ez kedvező fejlemény Magyarország számára, ugyanakkor nem indokolja a védett ár megszüntetését.
A közlemény szerint a jelenlegi nemzetközi környezet továbbra is rendkívül bizonytalan. A közel-keleti konfliktusok, az orosz-ukrán háború, valamint a globális gazdasági folyamatok miatt az energiahordozók ára rövid idő alatt jelentős mértékben emelkedhet.
A Fidesz úgy véli, semmilyen garancia nincs arra, hogy az üzemanyagárak a következő hónapokban is alacsonyak maradnak.
A párt ezért azt javasolja, hogy a kormány ne szüntesse meg teljesen a rendszert, hanem alakítsa át. Elképzelésük szerint a jelenlegi védett árnak árplafonként kellene tovább működnie, amely szükség esetén megakadályozná a jelentősebb áremelkedést.
A közlemény Magyar Pétert is célba vette. A Fidesz emlékeztetett arra, hogy a miniszterelnök korábban 480 forintos benzinárral kampányolt, valamint a jövedéki adó csökkentését is ígérte. A párt szerint a mostani döntés ezekkel az ígéretekkel ellentétes irányba mutat.
A Fidesz azt is hangsúlyozta, hogy a most megszüntetett rendszer eredetileg az Orbán-kormány intézkedése volt, amelynek célja az üzemanyagárak féken tartása és a családok védelme volt a rendkívüli piaci helyzetekben. Éppen ezért szerintük különösen nehezen érthető, hogy a kabinet most teljesen kivezeti ezt az eszközt.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon – itt a Tisza-kormány döntése
Ennyi volt, négy hónap után kivezetik a benzinkutakról. A rendkívüli bejelentés benne volt a pakliban, de a védett árak megszüntetése mégis kissé hirtelennek tűnhet. A részletek még jócskán tisztázásra várnak, de az már biztos, hogy az Orbán-kormány lakosságvédelmi intézkedését a Tisza eltörli.