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Védett ár kivezetése: valamiről megfeledkezett a Tisza-kormány, a Fidesz most új javaslattál állt elő – "Súlyos tévedés"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A párt úgy véli, a rendszer megtartása nagyobb biztonságot jelentene a magyar családok számára. A Fidesz szerint komoly kockázatot jelent a védett üzemanyagár megszüntetése, különösen a bizonytalan nemzetközi gazdasági helyzetben.
VG
2026.06.17, 21:50
Frissítve: 2026.06.17, 21:58

Éles kritikával reagált a Fidesz arra a kormányzati döntésre, amely kivezeti a védett üzemanyagárat Magyarországon. Az ellenzéki párt szerint a lépés több millió magyar családot tehet ki a világpiaci árak kiszámíthatatlan ingadozásának.

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Az olaj világpiaci árának csökkenése ellenére sem tartja jó döntésnek a Fidesz a védett ár megszüntetését / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Újabb éles politikai csörte alakult ki az üzemanyagárak körül, miután a kormány bejelentette a védett üzemanyagár kivezetését. A döntésre a Fidesz közleményben reagált, amelyben súlyos hibának nevezte az intézkedést, és arra figyelmeztetett, hogy a magyar családok ismét teljes mértékben ki lesznek szolgáltatva a nemzetközi energiapiac hektikus mozgásainak.

A Fidesz megtartaná a védett árat

A párt szerint a védett üzemanyagár az elmúlt négy hónapban jelentős segítséget nyújtott a lakosságnak. Állításuk szerint családok milliói takaríthattak meg jelentős összegeket a rendszernek köszönhetően, amely mérsékelte a világpiaci folyamatok hatását a hazai kutakon.

A Fidesz arra is felhívta a figyelmet, hogy az olaj világpiaci ára az elmúlt napokban ismét hordónként 80 dollár környékére csökkent. Ilyen alacsony szinten utoljára februárban állt a nyersolaj ára. A párt szerint ez kedvező fejlemény Magyarország számára, ugyanakkor nem indokolja a védett ár megszüntetését.

A közlemény szerint a jelenlegi nemzetközi környezet továbbra is rendkívül bizonytalan. A közel-keleti konfliktusok, az orosz-ukrán háború, valamint a globális gazdasági folyamatok miatt az energiahordozók ára rövid idő alatt jelentős mértékben emelkedhet. 

A Fidesz úgy véli, semmilyen garancia nincs arra, hogy az üzemanyagárak a következő hónapokban is alacsonyak maradnak.

A párt ezért azt javasolja, hogy a kormány ne szüntesse meg teljesen a rendszert, hanem alakítsa át. Elképzelésük szerint a jelenlegi védett árnak árplafonként kellene tovább működnie, amely szükség esetén megakadályozná a jelentősebb áremelkedést.

A közlemény Magyar Pétert is célba vette. A Fidesz emlékeztetett arra, hogy a miniszterelnök korábban 480 forintos benzinárral kampányolt, valamint a jövedéki adó csökkentését is ígérte. A párt szerint a mostani döntés ezekkel az ígéretekkel ellentétes irányba mutat.

A Fidesz azt is hangsúlyozta, hogy a most megszüntetett rendszer eredetileg az Orbán-kormány intézkedése volt, amelynek célja az üzemanyagárak féken tartása és a családok védelme volt a rendkívüli piaci helyzetekben. Éppen ezért szerintük különösen nehezen érthető, hogy a kabinet most teljesen kivezeti ezt az eszközt.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: megszüntetik az üzemanyag védett árát Magyarországon – itt a Tisza-kormány döntése

Ennyi volt, négy hónap után kivezetik a benzinkutakról. A rendkívüli bejelentés benne volt a pakliban, de a védett árak megszüntetése mégis kissé hirtelennek tűnhet. A részletek még jócskán tisztázásra várnak, de az már biztos, hogy az Orbán-kormány lakosságvédelmi intézkedését a Tisza eltörli.

 

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