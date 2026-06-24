Védett ár után: megelőzték a töltőállomások a Magyar Közlönyt – kozmikus anomáliának tűnik a kutak húzása, de nem az

Elfogadta az Országgyűlés a védett üzemanyagárak kivezetésére vonatkozó jogszabálymódosítást, aminek köszönhetően június 24-től már a piaci árazásnak megfelelően tankolhatunk Magyarországon, azaz a kiskereskedelmi árak jellemzően lekövetik a nagykereskedelmi árak változásait, a kereskedők pedig ennek megfelelően árazzák az üzemanyagokat a töltőállomásokon. Bár a megszavazott törvénymódosítás hivatalosan még nem jelent meg a Magyar Közlönyben, a gyakorlatban a hatósági védett árak rendszere június 24-vel érvényét vesztette.

Egy budapesti üzemanyagtöltő állomás totemoszlopa a védett üzemanyagárak kivezetésének elfogadása utáni napon, június 24-én

Fotó: Világgazdaság

Mérsékeltebb piaci árakkal búcsúzunk a védett üzemanyagáraktól

Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a mai napon az alábbiak szerint alakulnak az üzemanyagok átlagárai:

95-ös benzin – 580 Ft/liter,

gázolaj – 594 Ft/liter.

Ezek az átlagos üzemanyagárak mérsékeltebbek, mint a korábban megismert és bő három hónapra megszokott védett árak (595 forint a 95-ös benzin és 615 forint a dízel esetében).

A Világgazdaság utána járása alapján a benzinkutak pedig immár ténylegesen a piaci árakat alkalmazzák, mind a totemoszlopokon, mind pedig a töltőoszlopokon ezekkel találkozhatnak az autósok. Lapunknak egy budapesti töltőállomáson például megerősítették, hogy már ma 0:00-tól kezdődően a piaci árakat alkalmazzák, és lényegében „elbúcsúztak” a védett áraktól.

Ennek megtétele a hatályos jogszabályokkal egyezik a kutak részéről, és itt a hangsúly a „hatályos” kifejezésen van, s egyben a magyarázat is itt rejlik arra, hogy miért a piaci árakon lehet tankolni már akkor, amikor a Magyar Közlönyben egyelőre nem jelent meg a Sulyok Tamás köztársasági elnök által aláírt módosítás (erre egyébként várhatóan legfeljebb néhány napon belül sor kerül, a megjelenést követő naptól pedig a módosítás több más előírásával együtt hatályossá válik).

A módosítás hatálya előtt ugyanis a jogszabály korábbi állapota és kapcsolódó rendeletei vannak érvényben, melyek kimondták, hogy a védett árak ármaximumot jelöltek.

Azaz attól „lefele” el lehetett térni a kereskedőknek az árazásnál (erre példa nemigen volt a tavaszi magas olajárak mellett, legfeljebb a diszonthálózatokon lehetett látni egy-egy időszakos terítést), de drágábban nem adhatták az üzemanyagot. Vagyis az a kereskedelmi gyakorlat, hogy a védett üzemanyagárak megszüntetésének hatályba lépéséig már a piaci árakon adják az üzemanyagot (ez most a védett áraknál mérsékeltebb árakat jelent), a - most még - hatályos védett áras rendelkezéseknek felel meg, hiszen a kereskedők élnek azzal a lehetőséggel, hogy az üzemanyagot ezek érvénye alatt akár a védett áraknál annál olcsóbban is kínálhatják (de drágábban nem).