Rekordalacsony a Velencei-tó vízszintje: így alkalmazkodik a turizmus és az ingatlanpiac

Még csak most kezdődik a nyári szezon, de a Velencei-tóról szomorú hírek érkeznek. A tó már az elmúlt években is folyamatosan alacsony vízállással küszködött, de most új mélypontra esett a vízállása. A jelenlegi 60 centiméter körüli szint azt jelenti, hogy nagyjából egy méter hiányzik az ideális vízálláshoz, 2025-ben nyár végén volt hasonló szinten a vízmérce.

Egyelőre nem fenyegeti kiszáradás a Velencei-tó ingatlanpiacát / Fotó: Mónus Márton / Reuters

A nyári hónapokban pedig várhatóan a párolgás következtében további minimum 20-30 centimétert veszít majd a tó. Az alacsony vízállás nemcsak a természetre, hanem a tó körüli gazdaságra és turizmusra is hatással van. Az egykor virágzó strandokon most nyári hétvégéken is alig lézeng néhány ember.

A jó hír viszont, hogy az elmúlt években részben a vízszint csökkenése miatt a turizmus is elmozdult más irányba, továbbra is sokan kerékpároznak például hétvégenként, ők pedig igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat is. A Velencei-tó elhelyezkedése turizmus szempontjából ideális, hiszen Budapest még tömegközlekedéssel is elérhető egy órán belül elővárosi vonatokkal, Székesfehérvár pedig 15 percre van mindössze.

Így a strandolók helyett ma már egyre inkább a kirándulók és a kerékpárosok biztosítják a helyi büfék, éttermek és más szolgáltatók forgalmát. Sőt, a klasszikus strandbüfék mellett a nagyobb tóparti településeken már megjelentek a magasabb színvonalat kínáló éttermek, bisztrók is.

A tó vízszintje természetesen a helyi ingatlanárakra is hatással lehet, de egyelőre nem látszik erőteljes negatív tendencia.

Sőt, az elmúlt években jelentősen emelkedtek az árak a Velencei-tó partján, amiben szerepet játszott az is, hogy egyre többen költöztek ki a fővárosból és ingáznak akár napi szinten, ennek adott egy lökést például a koronavírus-járvány. Vagyis a Velencei-tó ma már nemcsak a nyaralóké, hanem egyre inkább az állandó lakosoké, ennek is tudható be, hogy az ingatlanárak jól tartják magukat.

„Továbbra is kétarcúnak mondható a piac a Velencei-tó térségében, az új építésű és a használt ingatlanok árszintje között érzékelhető a különbség” – mutat rá Komádi Csaba, az OTP Ingatlanpont észak-dunántúli régióvezetője. Hozzátette: az új építésű lakások piacán kiemelkedik Sukoró a tó északi partján, ott prémium kategóriájú ingatlanok vannak, melyek négyzetméterára eléri a 1,5 millió forintot.