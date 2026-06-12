Visszaüthet Magyar Péter szigora: a vendégmunkások nélkül is működne a gazdaság, de ennek súlyos ára lehet

A külföldi vendégmunkásokkal kapcsolatos vita előzménye, hogy Magyar Péter a Master Goodot bírálva azt állította: a vállalat alacsony béreket fizet, miközben az Orbán-kormányok idején jelentős állami támogatásban részesült. A cégcsoport ezt követően a vendégmunkások foglalkoztatásának tervezett szigorítása miatt fogalmazott meg kritikákat.

A korábbi kormányzat az idei évre 35 ezer főben maximálta a vendégmunkáskvótát / Fotó: Hszinhua via AFP

A magyar gazdaság hosszú évek óta munkaerőhiánnyal küzd, amelyet a gyengébb gazdasági teljesítmény ugyan átmenetileg enyhített, de számos ágazatban és szakmában továbbra is fennáll – mondta lapunknak Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője.

A vendégmunkások alkalmazásával ezt a problémát tudják a cégek tartósan orvosolni, de a fő motiváció sok esetben nem is a munkaerőhiány, hanem a magas fluktuáció

– hívta fel a figyelmet az elemző. Számos munkakörben a magyar dolgozók nem vállalják szerinte a munkát azok mellett a feltételek mellett, amelyeket a külföldi munkavállalók elfogadnak. Emiatt a cégek gyakran szembesülnek azzal, hogy rövid időn belül újra kell toborozniuk és betanítaniuk a munkavállalókat, ami már a termelést is hátráltathatja.

Nem a termelés, hanem a jövőbeli beruházások kerülhetnek veszélybe

Molnár Dániel szerint túlzás lenne azt állítani, hogy a vendégmunkások eltűnése azonnali termelési válságot okozna Magyarországon. A vállalatok döntő többsége valószínűleg képes lenne alkalmazkodni a helyzethez, ezért a termelésben összességében nem várható jelentős visszaesés.

Kivételes esetek természetesen előfordulhatnak, azonban a nagyobb kockázat a jövőbeni beruházási döntések területén jelentkezhet.

A befektetők számára ugyanis továbbra is kulcsfontosságú szempont, hogy egy adott térségben rendelkezésre áll-e megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő.

A jövőbeli beruházási döntések kapcsán, amelyekben fontos szempont a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége és minősége, járhat negatív hatással az intézkedés

– hangsúlyozta az elemző. Elsősorban a nagy gyártó- és termelővállalatok érintettek, ahol jelentős számú fizikai dolgozót alkalmaznak. Ezekben a munkakörökben a legmagasabb a fluktuáció, ezért a vendégmunkások sok esetben stabilizáló szerepet töltenek be.

Magyar Péter nekiment a Master Goodnak: „Nem kétszázezres fizetést kellene adni a magyaroknak, ne fenyegessenek!” Nem hátrál meg a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása ügyében, sőt a miniszterelnök nyíltan bírálta a Master Goodot, miután a baromfiipari vállalat jelezte: külföldi munkaerő nélkül akár leállíthatja a tervezett, 120 milliárd forintos beruházását. Magyar Péter szerint a cég az elmúlt években jelentős állami támogatásokat kapott, miközben a bérek emelése helyett vendégmunkások alkalmazására építené a növekedését.

Nyugat-Magyarországon már alig maradt tartalék

A magyar munkaerőpiac területi különbségei tovább nehezítik a helyzetet. Molnár Dániel rámutatott, hogy

a Dél-Dunántúlon

és Észak-Magyarországon

az aktivitási ráta még mindig elmarad az országos átlagtól, miközben a munkanélküliség magasabb. Ezzel szemben Közép-Magyarországon, valamint Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyében a munkaerő-tartalékok gyakorlatilag kimerültek. Hasonló a helyzet több nagyvárosban, például Debrecenben és Szegeden is.

A probléma azonban nem pusztán földrajzi természetű.

A rendelkezésre álló munkaerő sok esetben nem mobilis, illetve a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzettséggel sem rendelkezik. Emiatt a munkaerő-tartalékok mozgósítása célzott képzéseket és aktív munkaerőpiaci programokat igényel, amelyek eredménye csak hosszabb távon jelentkezhet.