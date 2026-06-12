Darázsfészekbe nyúlt Magyar Péter – háborog az egész agrárvilág

Miközben a kormány a külföldi munkaerő visszaszorításáról beszél, az agrárágazat szereplői szerint a valóság jóval keményebb: vendégmunkások nélkül egyes gazdaságok működése is veszélybe kerülhet. Most a Tej Terméktanács szólalt meg, jelezve, a tejtermelők és -feldolgozók nem kényelmi okból alkalmaznak harmadik országbeli dolgozókat, hanem azért, mert a hiányzó munkaerőt hazai forrásból nem tudják pótolni. A baromfisok és a zöldség-gyümölcs termelők után, újabb ágazat jelezte, hogy súlyos következményei lehetnek a kormány vendégmunkásstop politikájának.

A tejiparnak is betesz a vendégmunkásstop. Úgy tűnik, ezt nagyon benézték / Fotó: © Szendi Péter

A Tej Terméktanács közleménye szerint több vállalkozás is komoly aggodalommal fordult hozzájuk, mert attól tartanak, hogy elveszíthetik a termelésben és a tejfeldolgozásban kulcsfontosságú, gyakorlott dolgozóikat. A szervezet szerint ezeknek a munkavállalóknak a pótlása sem magyar, sem más külföldi forrásból nem biztosított.

Mint látható, a kormány politikai jelszavakkal nyúl bele egy olyan munkaerőpiaci helyzetbe, amelyet a gazdaság szereplői naponta a saját bőrükön éreznek. A terméktanács szerint az állattenyésztésben, különösen a tejtermelésben évek óta rendkívül feszült a munkaerőhelyzet. Az állatgondozás és a fejés 365 napos, hétvégéket és ünnepnapokat nem ismerő, jelentős fizikai megterheléssel járó munka. A gazdaságok szerint ezekre a pozíciókra tartósan alig lehet megfelelő számú és felkészültségű hazai munkavállalót találni.

Vendégmunkásstop: kampányígéret volt

A vita középpontjában a Tisza-kormány június elején bejelentett intézkedése áll, amely megszüntette a munkaerő-kölcsönző cégek által alkalmazott gyorsított eljárást

a Fülöp-szigetekről,

Grúziából és

Örményországból érkező munkavállalók esetében.

A kormány indoklása szerint a cél a hazai foglalkoztatás védelme és annak megakadályozása, hogy a külföldi munkaerő lefelé nyomja a béreket, pedig ez a választási kampányban elhangzott ígérethez képest, miszerint azonnal kitiltják az összes vendégmunkást, még sokkal visszafogottabb. A visszafogottságot pedig nyilván az indokolta, hogy már a témafelvetés idején erős visszajelzéseket kaptak a piacról az ötlet tarthatatlanságáról.