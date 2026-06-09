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munkaerőpiac
Tisza-kormány
stop
vendégmunkás
Magyar Péter
magyar gazdaság
Fülöp-szigetek

Kitört a felháborodás: máris megérkezett a Fülöp-szigetek válasza Magyarországnak, amiért kitiltotta a vendégmunkásait – nem hagyja annyiban a kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tömegével kerültek nehéz helyzetbe a Fülöp-szigeteki állampolgárok. A Tisza-kormány vendégmunkásstopja az ottani munkaerőpiaci szektornak is nagy csapás. A Fülöp-szigetek kormánya tárgyalni akar, már csak azért is, mert Magyarország vonzó lehetőség a helyi munkaerőnek.
Hecker Flórián
2026.06.09, 17:11

Ahogy az várható volt, nem maradt visszahang nélkül a múlt pénteken kihirdetett vendégmunkásstop Magyarországon. Megérkezett a Fülöp-szigeteki kormány reakciója, és az ország gazdasági szereplői is kommentálták a helyzetet.

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Vendégmunkásstop: máris megérkezett a Fülöp-szigetek válasza Magyarországnak / Fotó: Hans Leo Cacdac / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, június 5-én Szondi Vanda kormányszóvivő jelentette be, hogy a kabinet szigorítani kívánja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait, ezt követően pedig nem sokkal megjelent a vonatkozó kormányrendelet.

A Magyar Közlönyben olvasható jogszabály már a kihirdetését követő napon hatályba lépett, és egészen pontosan a munkaerő-kölcsönző cégek által alkalmazott gyorsított eljárást szüntette be. Ez 

  • a Fülöp-szigetek,
  • Georgia
  • és Örményország

állampolgárainak alkalmazását segítette elő. A Tisza-kormány indoklása szerint erre azért volt szükség, mert a külföldi munkaerő lefelé nyomhatja a hazai béreket. A rendelet szövege a hazai foglalkoztatás elősegítését nevezi meg célként.

Hiába a sebtiben megalkotott új szabályozás, már így is időn túlinak és meglehetősen csökkentett tartalmúnak mondható. Magyar Péter korábban ugyanis arról beszélt, hogy június 1-jétől az Európai Unión kívülről érkezett vendégmunkások beáramlását korlátozzák.

Mindez tehát elmaradt, a szigorítás csak három, egyébként keresztény kultúrájú országot érintett.

Vendégmunkásstop: máris megérkezett a Fülöp-szigetek válasza Magyarországnak

A döntés mégis fájó a Fülöp-szigeteknek. A helyi sajtó híradásából kiderült, hogy a migráns munkavállalókért felelős minisztérium (DMW) tárgyalásokat tervez Magyarországgal a külföldön dolgozó Fülöp-szigeteki munkavállalók (OFW) toborzásáról.

A DWM még vasárnap közölte, hogy egyeztetni fog a Fülöp-szigeteki külügyminisztériummal (DFA) arról, hogyan kezeljék azt a problémát, amely Magyarország döntése nyomán alakult ki azzal, hogy leállítja a külföldön dolgozó Fülöp-szigeteki munkavállalók foglalkoztatását.

Hans Leo Cacdac, a migráns munkavállalókért felelős miniszter sajtótájékoztatón mondta el, hogy folytatni kívánják a megbeszéléseket magyar partnereikkel az ügyről. „A DFA-n keresztül továbbra is fenntartjuk a kommunikációs csatornáinkat és a rendkívül erős kétoldalú munkaügyi kapcsolatainkat Magyarországgal” – fogalmazott.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy tiszteletben fogják tartani a Tisza-kormány által bejelentett új irányelvet. „Ez egy politikai állásfoglalás a szuverén magyar hatóság részéről az új kormány felállásával.”

Iparági nyilatkozatok szerint Magyarország döntése a vendégmunkások alkalmazásának leállításáról súlyosan érinti a Fülöp-szigeteket. A becslések szerint

mintegy 10 ezer Fülöp-szigeteki munkavállaló (OFW) dolgozik Magyarország szolgáltatói és feldolgozóipari ágazataiban.

A Tisza-kormány lépése kapcsán egy toborzási, munkaerőpiaci szakértő annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az masszív csapást fog mérni rájuk. Emmanuel Geslani kifejtette, hogy a toborzási szektorra rendkívül kedvezőtlenül hat, hogy Magyarország a továbbiakban nem ad ki munkavállalói vízumot a Fülöp-szigetekről és a másik két országból érkező munkavállalóknak.

Ez nagy csapás az iparágra, amely éppen csak megkezdte az OFW-k Európába történő kihelyezését, és jelenleg is pályázók ezreit toborozza és mozgósítja Magyarországra – mutatott rá. De arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a leendő Fülöp-szigeteki munkavállalóknak is nehézséget okoz, figyelembe véve a közel-keleti gazdasági helyzetet.

A Fülöp-szigeteki munkaerő egyik legfontosabb felvevőpiaca a Közel-Kelet. Csakhogy az iráni háború miatt ez lényegében összeomlott, az ottani munkaerőpiacon tapasztalható zűrzavar közepette pedig Magyarország – a többi európai ország mellett – kiváló alternatíva a szakképzett munkavállalóik számára. Most tehát ez az opció is bezárult előttük.

Magyarországon sem örülnek a vendégmunkásstopnak

De nem csak a Fülöp-szigeteken nagy a felháborodás, Magyarországon is azonnal megjelentek az ellenvélemények. Szakmai szervezetek és munkáltatók azonnal tiltakoztak a döntés ellen arra hivatkozva, hogy az éppen hátráltatja a magyar gazdaságot, sőt, egyenesen a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak.

A Pensum Group Nyrt. munkaerő-kölcsönző vállalat az MTI megkeresésére közölte: a bejelentés rövid távon, a következő két-három hónapban leginkább a mezőgazdaság és a vendéglátóipar szezonális munkaerőigényét érintheti, ahol már évek óta főleg vendégmunkásokkal lehetett pótolni a nyáron hirtelen jelentkező munkaerőhiányt.

A társaság szerint a gazdaság egészét érintő kedvezőtlen hatások középtávon, fél éven belül jelentkezhetnek. Mivel a vendégmunkások alkalmazása ma Magyarországon gazdasági szükségszerűség, kiváltása rövid távon nem lehetséges a belföldi munkaerő-tartalék mobilizálásával és a külföldön dolgozók hazacsábításával. 

A betöltetlen munkahelyek jellemzően nem azok, amelyek mozgósítanák a belföldi munkaerő-tartalékot, vagy visszacsábítanák a külföldön dolgozókat

– tették hozzá. Az intézkedéssel kapcsolatban komoly a félelem nemcsak a nagy foglalkoztatóknál, hanem a kkv-szektorban is, mivel a vendégmunkások alkalmazásának ellehetetlenítése esetén nem tudják pótolni a kieső munkaerőt.

A vendégmunkások behozatalának akár csak átmeneti megszüntetése a Pensum Group álláspontja szerint olyan helyzetet teremt, amely a gazdaság növekedési kilátásait rontja. Várható az intézkedés miatt a gazdasági visszaesés, költségvetési bevételkiesés, a magyar munkabérek pedig nem fognak az intézkedés következtében emelkedni.

Máris megjött a figyelmeztetés: ebből a muszlim országból hozzák majd be a vendégmunkásokat Magyarországra – óriási hiba volt kitiltani a Fülöp-szigetekieket

Szemfényvesztés történhetett, de súlyos következményei lehetnek. A Tisza-kormány furcsa döntése a vendégmunkások kitiltása kapcsán nem marad következmények nélkül. Fülöp-szigeteki dolgozók helyett egy muszlim ország dolgozóira válthatnak a cégek.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
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