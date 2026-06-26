Napokon belül megtörténik, Magyarországot rákötik az új gázfolyosóra az ukrán határnál: ezekből az országokból jön majd az energia – egy molekula orosz sem lesz már benne

Július 6-án olyan kapacitásaukciót hirdetnek az Ukrajnából Magyarországra történő gázszállításhoz szükséges virtuális ponton (VIP Bereg), amely megnyitja az utat az orosztól eltérő gáz Ukrajna felőli behozatalára a Vertikális gázfolyosó egyik ágán keresztül. Az éves aukció a következő 15 évre szól. A felkínálandó kapacitás kapcsolt lesz, azaz a határkeresztező pontok mindkét oldalán (tehát a magyaron és az ukrajnain is) biztosítja a folyamatos gázszállítást.

Új szállítási útvonal, a Vertikális gázfolyosó kaphat nagyobb szerepet térségünk ellátásában/VG-grafika

A kapcsolt kapacitás nagy előnye, hogy a kereskedőnek vagy rendszerhasználónak nem kell külön megállapodnia a határ egyik oldalán álló és a másik oldalon lévő szállítórendszer-üzemeltetővel. A folyamat egyablakos rendszerben, összevontan történik.

Jól hangzik a kapcsolt kapacitás, de van benne pár csapda

A kapcsolt határkapacitás kiváló ötlet, jól működik, de csak az EU-n belül – hívta fel a Világgazdaság figyelmét egy energiapiaci szereplő. Ha ugyanis a gázkereskedő az egyik uniós országból (A) szállíttatna egy másikba (B) gázt, akkor elég az A ország határeresztező aukcióján részt vennie, a B-én már nem kell. Ám Ukrajna nem uniós tag, így ott még nem működnek tökéletesen az uniós szabályok sem. (Ami így rendben is van, miért működnének?)

A fő probléma azzal függ össze, hogy a kapcsolt kapacitást ugyanannak a vállalatnak kell lekötnie az A és a B uniós országban is. Egyetlen uniós cég, egyetlen adószámmal. Csakhogy ez Ukrajna és Moldávia esetében még nem működik, mert ehhez az ukrén cégek nem tudnak Magyarországon engedélyt szerezni. Az uniós cégek ugyan kaphatnak ukrajnai vagy moldáviai engedélyt, de a tranzakció tele van működési nehézségekkel. Például egy nem-ukrán vagy nem moldáv kereskedő nem tudja visszaigényelni az áfát a határkapacitás használata után, ami 20 százalékos árelőnyt jelent a helyi vállalatok javára.

Brüsszel mindazonáltal üdvözölheti a kapcsolt kapacitás tervezett bevezetését a keleti, nem uniós határokon.

Ám vigyázni kell az említett gyakorlati buktatókkal, hogy az aukció ne úgy tűnjön, mintha az mindössze egy Ukrajna részéről Brüsszelnek szánt gesztus lenne. A buktatók egy másik forrásunk szerint akkorák, hogy azok miatt a lengyelországi gázrendszer irányítója 2032 előtt nem is látja esélyét, hogy a lengyel-ukrán határon bevezesse a kapcsolt kapacitás értékesítését. A szlovákiai még határidőt sem adott. Nehezen érthető az aukcióban megjelölt, meglepően hosszú, 15 éves időtáv is, amely azt üzeni, hogy keleti szomszédunk már ilyen hosszú távra tekinthető stabil gázpiaci partnernek.