Milliárdos piac nyílhat meg a magyarok előtt is, ráadásul egészséges és fenntartható

Az ökológiai gazdálkodás gyors bővülése új üzleti lehetőséget teremthet a vetőmagágazatban is. Magyarországon 2025 végére már több mint 400 ezer hektár került ökológiai művelés alá, ami a mezőgazdasági területek 8,5 százalékát jelenti, és az évtized végére akár 10–12 százalékra is emelkedhet ez az arány. A termelési terület növekedésével egyre nagyobb kérdéssé válik, hogy lesz-e elegendő, hazai viszonyokra fejlesztett ökológiai vetőmag – hívta fel a figyelmet a Vetőmag Szövetség.

Ökológiai vetőmag fajtakísérlet Martonvásáron Fotó: Vetőmag Szövetség

Magyarországon nincs nyilvánosan hozzáférhető adat arról, pontosan mekkora forgalmat bonyolít az ökovetőmag-piac, nemzetközi összevetésben viszont már elmondható, hogy jelentős üzletről van szó. Piackutatói becslések szerint a globális ökológiaivetőmag-piac értéke 2024-ben mintegy 4,9 milliárd dollár volt, és 2030-ra elérheti a 7,7 milliárd dollárt. Európában a piac értéke 2027-re meghaladhatja az 1,8 milliárd dollárt.

A magyar piac jelenlegi mérete ennek csak töredéke lehet, de a szakmai szervezetek szerint, a növekedési tartalék jelentős. Egy egyszerű, területalapú arányosítás alapján a hazai ökológiai gazdálkodás mérete már önmagában is több tízmilliárd forintos elméleti vetőmagpiaci potenciált jelezhet. Ez azonban nem jelent tényleges éves forgalmat: az ökogazdaságok jelentős része gyepterület, ültetvény vagy olyan kultúra, ahol a vetőmagvásárlás nem minden évben, illetve nem azonos intenzitással jelentkezik. A tényleges piacot ezért elsősorban a szántóföldi növények, a zöldségtermesztés, valamint a vetőmagcsere gyakorisága határozza meg.

Ökológiai vetőmag: még nem a hazai diktál

Dr. Mikó Péter, a Vetőmag Szövetség ökovetőmag munkacsoportjának vezetője szerint a szervezet már hat évvel ezelőtt felismerte, hogy az ökológiai termelés bővülése új helyzetet teremt a vetőmagpiacon. A munkacsoport fő célja, hogy növelje a hazai ökovetőmag-felhasználást, és a jellemzően exportpiacokra termelő vetőmagcégek kínálata nagyobb arányban jusson el a magyar gazdálkodókhoz is. Fontos az is, hogy a következő években a magyar gazdálkodók hazai előállítású, ökológiai körülményekre fejlesztett vetőmagot kapnak-e, vagy a kereslet növekedése elsősorban az importőröknek teremt új üzletet.