Vitézy lelőtte Magyar Péter poénját? Elárulta, hogy elő fog kapni 700 milliárdot, ezen dolgozott a hétvégén
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elárulta, hogy a hétvégén is dolgozot. A miniszter vasárnap is ontotta a Facebook-posztokat. A legutóbbi bejegyzésben egy impozáns összeg is szerepelt: 700 milliárd forint, amire a kormánytag bevételként számít, és azt is megmondta, mire szánja.
Az ígéretet egy olyan fotóhoz fűzte, amelyen egy HÉV-szerelvényen látható fülhallgatókkal. Hova utazott és miért, ez nem derül ki, mindenesetre a poszt fejléce szerint a fotó a Timár utcai megállóhelyen készült, és a posztban a miniszter elmondta: a hétvégén is dolgozott.
"Lehet vagy 45 fok a szentendrei héven, tudjátok ott a kocsi végében, az utolsó ajtó mögött, ahol teljesen beáll a levegő. Mindenkiről ömlik a víz" – vezette be, hogy min, kiemelve annak fontosságát.
Egész hétvégén azon a törvényen dolgoztunk a kollégákkal, amik ahhoz kellenek, hogy még idén nyáron haza tudjuk hozni a 700 milliárd forintot új légkondicionált alacsonypadlós hévekre és szintén korszerű, légkondis InterCity motorvonatokra
– mondta, majd rezignáltan megjegyezte: Ezzel együtt is, sajnos sok év, mire egy új flottát leszállítanak.
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Ezt követően a miniszter azt is elmondta, miért van még mindig hőség és miért nincs több InterCity kocsi, az ő olvasatában, nem elfeledkezve a posztjai eposzi kellékévé vált Lázár János-hibáztatásról, majd idézve Orbán Viktort is:
"Lázár János 2022 végén leállította az akkor indított InterCity beszerzéseket, visszamondta a már finanszírozással rendelkező új Siemens-mozdonyokat. Az új hévek beszerzését először orosz nyomásra visszavonták, majd miután kitört a háború és az oroszoktól már nem lehetett rendelni, a beszerzést három évre jegelték - hogy aztán a kampányban kiírjon Lázár egy olyan amatőr hév-tendert, amiről az első perctől mindenki tudta és meg is mondta, hogy csak kampánykamu és eredménytelen lesz. Így is történt"– így látta az eseményeket Vitézy Dávid.
"Eközben hagytak végleg elveszni 2 milliárd euró uniós forrást – amennyiből kijött volna egy óriási új hév és InterCity-flotta is. Már járnának. És akkor van bátorsága a bukott miniszterelnöknek azt mondani e héten Brüsszelben, hogy azt várja az utódjától, hogy szerezzük vissza ezt is - amiért ő nem tett semmit, hagyta veszni, pusztán azért, hogy véletlenül se kelljen antikorrupciós szabályokat hozni, amiket az EU kért" – folytatta a miniszter.
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Bóka János egészen másként látja a brüsszeli eseményeket, mint a kormányfő. Az EU-csúcs szerinte három fehér zászlót hozott Magyarország részéről, ami egyebek között 2 milliárd euróba került.
Ehhez képest tényleg csak hab már a tortán, hogy a régi, de azért jobb állapotú, klímás IC-kocsik jelentős része is áll, ahogy a Dunakeszi járműjavítóban ma bemutattam – koronázta meg értékelését Vitézy Dávid.
A miniszter lelőtte a miniszterelnök poénját?
A miniszter szorgalmasabb volt vasárnap a Facebookon, mint a miniszterelnök, de Magyar Péternek is több posztra futotta, közülük egy videóbejegyzésre is, amelyben bemutatta, hol lakott együtt Varga Judittal, volt feleségével (és hogy hol dolgozott Orbán Viktor kormányának).
Ezt követően hirtelen bejelentette, hogy hétfőn rendkívüli kormányülést tartanak, amelynek két, vaskos politikai súlyú fő témáját meg is nevezte, majd hozzátette egy rejtélyes – mert nem kifejtett, sőt körbe sem írt harmadikat.
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Magyar Péter már korábban is két fontos hétfői parlamenti politikai fejleményt vetített előre. Rendkívüli kormányülés is lesz, ez új, és az izgalmat azzal fokozta, hogy egy harmadik ügy is napirendre kerül.
Lehet, hogy Magyar Péter utolsó vasárnapi posztjára Vitézy Dávid utolsó vasárnap posztja szolgál megfejtésül, ha a miniszternek a bejegyzések mellett csakugyan maradt ideje a hétvégén az említett jogszabályok megszövegezésére, a Facebook-csapatok pedig nem egyeztettek, hogy senki ne lője le a kormányfői poént.