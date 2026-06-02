Uniós pénzek: bejelentést tett Vitézy Dávid, ezeket a HÉV-eket újítja meg a következő években a Tisza-kormány

„Uniós forrásokból lecseréljük a HÉV-flottát!” – írta Vitézy Dávid a Facebookon.

A közlekedési és beruházási miniszter szerint történelmi jelentőségű megállapodás született az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként Magyarország 16,4 milliárd eurónyi fejlesztési forráshoz jut.

A politikus hozzátette, hogy az összegből jelentős közlekedési és lakhatási beruházások valósulhatnak meg, köztük a HÉV-hálózat régóta halogatott járműcseréje.

Vitézy azt írta, a források lehetővé teszik

negyvenkét új, korszerű motorvonat beszerzését a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli HÉV-vonalak számára.

A jelenleg közlekedő, többnyire 45–60 éves szerelvényeket teljes egészében lecserélhetik. Az új járművek akadálymentesek és klimatizáltak lesznek.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a HÉV-ek üzemeltetését több mint tíz éve vette át az állam a fővárostól azzal az indokkal, hogy a szükséges fejlesztésekhez a kormány könnyebben tud forrásokat biztosítani, azonban az elmúlt évtizedben nem történt érdemi előrelépés, miközben az érintett agglomerációs térségek lakossága jelentősen nőtt.

Vitézy bírálta az előző kormány közlekedéspolitikáját is.

A mostani megállapodás értelmében az új járművek beszerzésére még idén kiírhatják a közbeszerzést. Az első szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. A beruházást teljes egészében európai uniós forrásból finanszíroznák.

A politikus szerint a budapesti agglomerációban tapasztalható növekvő autóforgalom egyik fő oka, hogy az elmúlt években sokan költöztek a főváros környékére, miközben a közösségi közlekedési infrastruktúra nem fejlődött megfelelő ütemben.

Lázár János tavaly szintén megígérte az összes HÉV-vonal felújítását, azt is közölte, hogy először a szentendrei vonalat lehetne felújítani. Erre akkor 200 milliós uniós forrást akart felhasználni az Orbán-korány.