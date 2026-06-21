Tombol a nyár, itt az első hőségriadó: Vitézy Dávid fontos bejelentést tett – rengeteg utast érint

„Hétvégére megérkezett a nyár első komoly hőhulláma, ezért arra kérek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos keddig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére, ezért arra kértem a közlekedési társaságokat, hogy a szokásosnál is nagyobb figyelmet fordítsanak az utazók biztonságára” – írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Szombat óta vizet osztanak a legforgalmasabb vasúti pályaudvarokon / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A tárcavezető kiemelte, hogy a MÁV Csoport és a GySEV a hőségriadó ideje alatt, szombattól több vasútállomáson és autóbusz-állomáson díjmentesen biztosít vizet az utasok számára. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbusz-állomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben lesznek az utassegítő szolgálatok.

„A Magyar Közutat és az autópálya koncessziós társaságokat is arra kértem, hogy a következő napokban kiemelten készüljenek fel a rendkívüli hőségre. Amennyiben a gyorsforgalmi úthálózaton jelentősebb torlódás alakul ki, készen kell állniuk arra, hogy szükség esetén ivóvizet osszanak az autósoknak. Arra is kértem az útkezelőket, hogy a munkavégzéseket a lehetőségekhez mérten úgy ütemezzék, hogy azok a hőségriadó idején a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a közlekedőknek” – írta Vitézy Dávid.

A miniszter hozzátette, hogy a közlekedési társaságoknál és az infrastruktúra üzemeltető cégeknél a következő napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek majd annak érdekében, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy rendkívüli helyzet esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni.

A tárcavezető arra kér mindenkit, aki útnak indul, hogy mindig vigyen magával elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerülje a déli órákban a hosszabb utazást, és indulás előtt tájékozódjon az aktuális forgalmi helyzetről a https://www.mavcsoport.hu/mavinform vagy a https://www.utinform.hu oldalon.