Most már tudjuk: ezeket a külföldi vasúti kocsikat intézte Vitézy Dávid a MÁV-nak, az egyik legnépszerűbb járaton szállítják majd a magyarokat a nyáron – 160 km/órával tudnak menni

Kezd kirajzolódni, pontosan milyen járművek szállíthatják majd a magyar utasokat a horvát tengerpartra. A HBweb Facebook-beszámolója szerint a MÁV a német GfF Fahrzeugtechnik flottájából bérel fekvőhelyes kocsikat, amelyek akár 160 kilométeres óránkénti sebességre is képesek, és Európa szinte valamennyi nemzetközi vasúti útvonalán közlekedhetnek.

Most már tudjuk: ezeket a külföldi vasúti kocsikat intézte Vitézy Dávid a MÁV-nak, az egyik legnépszerűbb járaton szállítják majd a magyarokat a nyáron / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A háttérben az áll, hogy az Adria InterCity idei indulása tavasszal még bizonytalanná vált. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban arról beszélt, hogy sz eddig használt háló- és fekvőhelyes kocsik egy része a dunakeszi járműjavítóban rekedt, a szükséges fővizsgálatok elhúzódtak, így több jármű egyszerűen nem volt üzemképes állapotban.

A problémát végül nyugat-európai kocsik bérlésével oldották meg, így az Adria InterCity július 3. és október 2. között a tervek szerint ismét közlekedhet Budapest és Split között.

Most már azt is tudni lehet, honnan érkezhetnek ezek a járművek. A vasúti szakportálok és szakmai közösségek értesülései szerint

a MÁV a németországi Crailsheimben működő GfF Fahrzeugtechnik GmbH flottájából bérelhet kocsikat a nyári szezonra.

A cég honlapján szereplő adatok alapján a flottában találhatók úgynevezett Bocmh sorozatú fekvőhelyes kocsik is, amelyek kifejezetten éjszakai nemzetközi forgalomra készültek. A másodosztályú járművek 60 férőhelyesek, saját kocsikísérői fülkével rendelkeznek, és minden olyan országban közlekedhetnek, amely része a nemzetközi RIC-rendszernek.

A magyar utasok számára talán még fontosabb, hogy ezek a kocsik légkondicionáltak, és akár 160 kilométer per órás sebességre is hitelesítettek. Ez bőven megfelel az Adria InterCity nemzetközi útvonalán szükséges követelményeknek.

Az Adria InterCity az elmúlt években a MÁV egyik legsikeresebb nemzetközi járatává vált. A vonat egyik legnagyobb előnye, hogy az utasok este Budapesten felszállhatnak, majd másnap reggel már a horvát tengerparton ébredhetnek, így az utazás gyakorlatilag nem vesz el egy teljes nyaralási napot.

A járat népszerűségét az is növeli, hogy a vonaton étkezőkocsi működik, az utasok pedig fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.

A MÁV szerint a szolgáltatás családok, párok, baráti társaságok és egyéni utazók számára is vonzó alternatívát jelent az autóval vagy repülővel történő utazással szemben.