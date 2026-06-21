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közlekedés
MÁV
Vitézy Dávid

Megmenekült a balatoni szezon, Vitézy Dávid árulta el, mit találtak ki

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Forgalomba álltak a MÁV-nál az ÖBB kocsik. Vitézy Dávid szerint a Dunakeszi Járműjavító csődje miatt a MÁV-járműhelyzet rosszabb, mint valaha.
VG
2026.06.21, 10:59

Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaság, az ÖBB tíz személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán vasárnap reggel.

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Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

„Néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi Járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV-járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, így a tavalyinál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság” – írta a szakminiszter.

Közölte, hogy a MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni Kék Hullám InterCityn négy első osztályú, kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő Békés InterCityn két első- és két másodosztályú kocsi közlekedik.

„Ez a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a MÁV a felhalmozódott karbantartási és járműfenntartási problémákat kezeli” – emelte ki a tárcavezető. Hozzátette, hogy május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új InterCity-motorvonat beszerzése.

„Lázár János csak sértegetni tudta az osztrákokat, mi tárgyalni fogunk, ha ez szükséges ahhoz, hogy a MÁV segítség legyen, ne akadály a nyaralás során” – olvasható Vitézy Dávid Facebook-oldalán.

Válságban a Dunakeszi Járműjavító

A miniszter egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpraállítása. A járműjavító leállása mostanra már a magyar vasúti közszolgáltatást is veszélyezteti.

„Miért nincs elég működőképes klimatizált InterCity-kocsi? (...) a járműjavítót a Fidesz-kormány privatizálta, az oroszokhoz és a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozókhoz került, akik először kivettek belőle rengeteg pénzt, majd csődbe vitték, és végül tavaly a cég az oroszokkal való üzletelés nyomán fizetésképtelenné vált” – írta a miniszter.

Az IC-kocsik tucatszám állnak a csődbe ment Dunakeszi Járműjavítóban, amit az oroszokkal Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter privatizált, majd épp Habony Árpád és Hernádi Zsolt köreinek kezében vált fizetésképtelenné.

„Azért kell most kapkodva bérelt osztrák kocsikkal járnunk a Balatonra vagy bérelt nyugati hálókocsikkal az Adriára, mert tucatszám Dunakeszin ragadtak a MÁV jobb járművei is, a fizetésképtelen járműjavítóban reménytelenül alkatrészre várva” – fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, hogy egy éve áll az oroszokkal közösen indult egyiptomi kocsigyártás, és a cég számára óriási veszteségeket felhalmozó üzletelés miatt hónapok óta leállt a MÁV kocsijainak javítása, fővizsgáztatása is.

Vitézy Dávid új nyilatkozatot tett a trafikokról: a dohányboltok teljes rendszerét átalakíthatja a Tisza-kormány – részleteket árult el a mohácsi Duna-hídról

Nemcsak a dohány-nagykereskedelmi monopólium működését vizsgálja a kormány, hanem később akár a teljes trafikkoncessziós rendszer jövője is napirendre kerülhet – többek között erről is beszélt a miniszter az EDGE építészeti fesztivál után.

Vitézy a Világgazdaság kérdéseire válaszolva további változásokat vetített előre az állami cégeknél, részleteket árult el a mohácsi Duna-híd felülvizsgálatáról, és a Rákosrendező körüli fejlesztések finanszírozásáról is.

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