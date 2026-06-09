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híd
Mohács
beruházás
Vitézy Dávid

Vitézy szerint Magyarország egyik legnagyobb beruházása irreálisan megdrágult – jön a teljes nyilvánosság

Újabb részleteket hoz nyilvánosságra a kormány a mohácsi Duna-híd ügyében. Vitézy Dávid szerint a beruházás jelentős drágulását a korábbi tervek módosítása okozta.
VG
2026.06.09., 13:48
Fotó: Facebook / HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.

„Újabb csontváz dőlt ki az átadási dokumentumok átvizsgálása során” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebook-oldalán a mohácsi Duna-híd beruházásáról.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid szerint a beruházás jelentős drágulását a korábbi tervek módosítása okozta / Fotó: Facebook / HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.

A közlekedési és beruházási miniszter keddi közlése szerint Lázár János két héttel a választások előtt bruttó 76 milliárd forinttal megemelte a mohácsi híd költségvetését, majd úgy alakította át a szerződést, hogy az előleg maximális összegét 20-ról 98 százalékra emelte.

A minisztérium vizsgálata szerint a

mohácsi Duna-híd összköltsége már elérheti a 451 milliárd forintot.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a projektet még Lázár János építési és közlekedési miniszter indította el, eredetileg mintegy 381 milliárd forintos költségvetéssel. Vitézy szerint már akkor is viták övezték a beruházás méretét és műszaki tartalmát.

Vitézy közölte: a minisztérium birtokába került a korábban megrendelt megvalósíthatósági tanulmány, amely szerint a kétszer két sávos híd megépítését a várható forgalomnövekedés még 2050-ig sem indokolja.

A dokumentumok átvilágítása során az is kiderült, hogy az eredetileg tervezett csatlakozó alföldi útszakaszokat mintegy 20 kilométer hosszan kétszer két sávosra tervezték át, emellett új csomópontok és további kapcsolódó létesítmények is bekerültek a projektbe. 

Vitézy minisztériuma szerint ezek a módosítások önmagukban több mint 76 milliárd forintos többletköltséget eredményeztek.

A közlekedési és beruházási minisztérium közölte, hogy a beruházással kapcsolatos vizsgálat részleteit nyilvánosságra hozzák, a projekt jövőjéről pedig a kormány várhatóan hamarosan döntést hoz. 

Mi vár a mohácsi hídra?

Vitézy Dávid korábban arról is beszélt, hogy a beruházás már olyan előrehaladott állapotban van, amelynél reális forgatókönyv a befejezés.

„Ez már abban a fázisban van, hogy ez várható, igen” – fogalmazott arra a kérdésre, hogy megépül-e végül a híd. Vitézy hangsúlyozta: 

a kormányzat nem szeretne félbehagyott, torzó állapotban maradó projekteket maga után hagyni, 

ugyanakkor minden beruházást pénzügyi és műszaki szempontból is át fognak világítani. A mohácsi híd esetében szerinte külön elbírálandó helyzetet teremt, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium már teljes körű szerződéseket kötött a kivitelezésre, így itt jóval kisebb a mozgástér, mint egy még el sem indított fejlesztésnél.

A térségben régóta sürgetik az új átkelőt, mert a déli Duna-szakaszon rendkívül kevés a közúti kapcsolat, miközben Mohács és környéke logisztikai szempontból fontos tranzitzónának számít a Balkán felé vezető útvonalakon. 

Az új híd évtizedes közlekedési problémákat oldhat meg, ellenzői viszont rendszeresen felvetették a költségek gyors emelkedését és a beruházás megtérülésének kérdését.

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Vitézy szerint Magyarország egyik legnagyobb beruházása irreálisan megdrágult – jön a teljes nyilvánosság

Újabb részleteket hoz nyilvánosságra a kormány a mohácsi Duna-híd ügyében. Vitézy Dávid szerint a beruházás jelentős drágulását a korábbi tervek módosítása okozta.
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