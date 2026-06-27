Vitézy Dávid: új korszak kezdődik a magyar közösségi közlekedésben
A kormány az Európai Bizottsággal történt egyeztetések alapján létrehozza az országos közlekedésszervezőt, egy olyan intézményként, amit a magyarok közül sem sokan ismernek – jelentette be közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházás miniszter tájékoztatása szerint már vannak ilyen típusú szervezetek, amelyek a közszolgáltatás megrendelését, összeszervezését, akár több szolgáltató munkájának összehangolását végzik. Az új szervezet országos hatáskörrel fog létrejönni, s ennek a törvényi garanciáit az Országgyűlés tudja majd elfogadni.
Mint mondta, emellett létrejön az a gördülőállomány kezelő, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lesz egy állami vonat lízingcég, ez fogja beszerezni az új járművekkel, és ez fogja a különböző szolgáltatók rendelkezésére bocsátani, átlátható paraméterekkel. Tájékoztatása szerint, erre azért van szükség, mert az Európai Uniós jogban az a típusú monopólium, ami a MÁV-nak van, 2033-ban minden uniós tagállamban megszűnik. Onnantól az államoknak versenyeztetett szolgáltatóknak kell, vagy lehet odadni közpénzt azért, hogy járassák a vonatokat.
Tehát azok a vonatok, amik nem tartják el önmagukat, márpedig Magyarországon azért a legtöbb vonat ilyen, ott, és ahol közpénz kell ahhoz, hogy ezek működjenek, ott nem lehet csak úgy odadni a saját cégnek, hanem versenyeztetni kell
- mondta Vitézy Dávid. Hozzátette: ez nem zárja ki, hogy ilyen versenyen a MÁV is elinduljon, de egy színesebb, hatékonyabb és az utasok számára jobb szolgáltatást kínáló struktúrába kell átlépni. Ezért van szükség megrendelő szervezetre. Emlékeztetett arra, hogy Budapesten a buszok ma is így működnek, többféle szolgáltató van. Az utas ebből nem sokat érzékel,
- ugyanolyan kék busz jön,
- ugyanolyan bérlet jó rá,
- és összességében ugyanúgy is néz ki,
tehát ugyanazt a szolgáltatást nyújtja, de az ellátást több szolgáltató látja el.
A miniszter szerint, amennyiben most veszünk új heveket, vásárolunk új InterCity vonatokat, csak úgy tudtuk ebben az utolsó pillanatban megmenteni ezt az uniós pénzt, ha ezzel nem torzítjuk a piaci versenyt, ami később szükséges lesz.
A tervek szerint tehát, amennyiben más szolgáltató nyer el mondjuk egy HÉV-vonal vagy egy InterCity vonal üzemeltetését, mint a MÁV, akkor egyenlő hozzáférési feltételekkel tudja ezeket a járműveket a másik szolgáltató is használni. Ezért választják szét ezt a gördülő állomány eszközkezelőt, vagy vonatlízing céget, ami száz százalék állami tulajdonban lesz. Ez a bonyolult intézményi reforma ahhoz kellett, hogy haza tudjuk hozni az uniós pénzeket, mivel az uniós szabályok szerint a MÁV-nak nem maradhat meg a monopóliuma 2033 után, s ezért a beszerzéseket már nem lehet közvetlenül megtenni - mondta Vitézy. Tájékoztatása szeirnt, ez is egy tipikusan olyan ágazati jogszabálycsomag, ami ahhoz kell, hogy az uniós pénzeket hazahozzuk. A javaslatcsomag elkészült, ma is egyeztetnek róla az Európai Bizottsággal is, és a jövő héten benyújtjuk a Országgyűlésnek. És a cél egyértelmű: színvonalasabb, jobb minőségű szolgáltatást nyújtsunk mind a Budapest környéki HÉV-vonalakon, mind az InterCityken.
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Ezzel párhuzamosan egy száz százalékban állami tulajdonú gördülőállomány-kezelő társaság is létrejönne. Ez gyakorlatilag állami vonatlízingcégként működne: beszerzi az új járműveket, majd átlátható, egyenlő feltételekkel a közlekedési szolgáltatók rendelkezésére bocsátja azokat.
A modell lényege, hogy ha például egy HÉV-vonal vagy InterCity-járat üzemeltetését nem a MÁV, hanem más szolgáltató nyeri el, az új szereplő is azonos feltételekkel használhassa a szükséges járműveket. A két intézmény szétválasztása azért is szükséges, mert 2033 után az uniós szabályok alapján a vasúti közszolgáltatások támogatását versenyeztetett formában kell biztosítani ott, ahol az adott járat nem működtethető piaci alapon.
A tervezett intézményi átalakítás az uniós források lehívásának is feltétele. Az új HÉV-szerelvények és InterCity-kocsik beszerzéséhez ugyanis olyan konstrukcióra van szükség, amely nem torzítja a későbbi versenyt. A jogszabálycsomagot a tervek szerint jövő héten nyújtják be az Országgyűlésnek; a cél a Budapest környéki HÉV-vonalakon és az InterCity-hálózaton nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése.