Vége a száguldásnak: Vitézy Dávid így korlátozná az elektromos rollerek sebességét

Egyre több olyan balesetről hallani, amelyben elektromos rollerek is érintettek. Nagyvárosokban, különösen Budapesten már a városkép részeivé váltak a hangtalan járműveken suhanó emberek, miközben a jelenleg érvényes szabályozás nem kezeli külön kategóriaként az e-rollereket. Vitézy Dávid ezen is változtatni szeretne a KRESZ tervezett módosításával és azt is elárulta nagyjából mire lehet számítani.

Vitézy Dávid korlátozná az elektromos rollerek sebességét / Fotó: AFP

Vitézy Dávid társadalmi egyeztetést ígér

A közlekedési és beruházási miniszter szerint az új KRESZ bevezetését átfogó és hosszú társadalmi egyeztetés előzi majd meg:

Nem úgy fog kinézni, hogy kiteszünk egy ezer oldalas jogszabályt a kormány honlapjára, és nyolc napig lehet véleményt küldeni

− nyilatkozta Vitézy Dávid, valamint hangsúlyozta, hogy egy olyan kérdőívre lehet számítani, amiben ténylegesen eldöntendő kérdések szerepelnek, és minden magyar ember véleményét várják.

Az egyeztetés várhatóan néhány héten belül, még júliusban megkezdődhet, a törvénycsomag előreláthatóan pedig ősszel kerülhet a kormány elé. A miniszter szerint ezután egy év felkészülési időszak következik.

A szabályozás és annak miértjei

Az elektromos rollerek szabályozását egyre többen sürgetik, mivel gyakran hallani szörnyű balestekről, amelyeknek számos esetben gyermekek a sérültjei. A probléma nem magyar sajátosság, a jelenség globális:

A legtöbb európai országban már különböző korlátozásokkal szabályozták az elektromos rollerek használatát, és erre készül a magyar kormány is

− számolt be a nemzetközi gyakorlatról Vitézy Dávid, majd azt is elárulta, hogy pontos tervezet még nincs, de

a kormány szeretne korhatárt,

és 20 vagy 25 km/h-s sebességkorlátozást bevezetni.

A módosítások várhatóan két ütemben zajlanak majd, mert az e-rolleres balesetek száma kiugróan magas. Erről Korábban maga a miniszter számolt be egy interjúja alkalmával.

A jelenlegi szabályozás

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a jelenlegi jogi és szabályozási környezet az elektromos rollereket nem értelmezi külön járműkategóriaként, ezért végsebességtől függően az alábbi módon csoportosíthatók:

Kerékpár − olyan legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti, amelynek hajtása 25 km/h felett megszűnik.

Segédmotoros kerékpár − olyan két, vagy háromkerekű, elektromos motorral szerelt segédmotoros kerékpár, amely tervezési sebesség legfeljebb 45 km/óra, maximális névleges teljesítménye pedig 4kW.

Motorkerékpár − olyan eszköz, amelynek a paraméterei meghaladják a segédmotoros kerékpárra vonatkozó értékeket. Tehát tervezési sebessége több mint 45 km/óra, vagy a motor teljesítménye nagyobb mint 4 kW.

Amennyibben a specifikációi alapján az e-roller segédmotoros kerékpárnak, vagy motorkerékpárnak minősül, akkor vezetéséhez jogosítványra van szükség. A védőfelszerelések esetében is hasonló irányelv van érvényben, mivel a jelenlegi KRESZ értelmében a zárt utastérrel nem rendelkező segédmotoros kerékpáron és motorkerékpáron utazó személynek becsatolt bukósisakot kell viselni.