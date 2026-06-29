Hőségriadó: Budapest legforgalmasabb terein már működnek az ideiglenes ivókutak

A Fővárosi Vízművek több ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. Közölték, hogy az ideiglenes ivókutak – jellemzően úgynevezett csapállványok – könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. A környezet védelme érdekében a Fővárosi Vízművek az ideiglenes ivókutaknál nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.

Több ideiglenes vízosztó Budapesten/Fotó: Pexels

A vízosztó pontok listája bővül

Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el, jelenleg az alábbi helyszíneken találhatóak meg a vízosztó pontok: