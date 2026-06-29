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Utolsó figyelmeztetés: megvan az első magyar település, ahol elfogyott a víz, a lakosságnak könyörög a szolgáltató – "A teljes összeomlás is elképzelhető"

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Hecker Flórián
2026.06.29, 17:04
Frissítve: 2026.06.29, 17:24

Alig maradt vizünk – ezzel a figyelmeztetéssel tette közzé Piliscsaba önkormányzata hétfőn délután a helyi vízszolgáltató rendkívüli tájékoztatását. A település nem az egyetlen, amely így tett a budai agglomerációban: a közösségi médiát elönötték a vízhiányról szóló hivatalos posztok.

vízhiány, vízóra
Vízhiány: megvan az első magyar település, ahol elfogyott a víz / Fotó: Frank Yvette

Ráadásul Piliscsaba a helyzethez képest még jól áll, legalább maradt még vize. Merthogy ezt már nem mindegyik önkormányzat mondhatja el magáról. A helyzet súlyos, egyenesen kritikus és ezt a a helyi vízszolgáltató, a DMRV legutóbbi közelményének hangvétele is egyértelműen jelzi.

A DMRV Zrt. (Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság) döntően

  • Pest megyében a Dunakanyar térségében
  • és a főváros agglomerációjában végez viziközmű szolgáltatást,
  • ugyanakkor működése Nógrád és Komárom-Esztergom megyék egyes településeire is kiterjed.

Sok százezer fogyasztóról van szó. A társaságot a viziközművek üzemeltetésére alapították. Ennek megfelelően alaptevékenysége az ivóvízellátást, valamint a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló viziközművek működtetése, illetve közüzemi szolgáltatás biztosítása.

Vízhiány: megvan az első magyar település, ahol elfogyott a víz

Hétfői felhívásukat azzal kezdték, hogy a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség. Kiemelték, hogy kánikulai meleg idején a folyamatos és biztonságos

ivóvízellátás nem kényelmi szempont, hanem kritikus elvárás, de ehhez a lakosság együttműködése szükséges.

Ezért a DMRV nyomatékosan felhívja a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a víztakarékosságra, pláne azért, mert az eddigi kérések hiábavalónak bizonyultak és a helyzet egyáltalán nem javult, sőt, romlott.

A június 26-án pénteken bizonyos településeken elrendelt I. fokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás.

A mai reggel Szada – első településként - a hálózat túlterhelésének következtében vízszolgáltatás nélkül maradt.

Szada nagyközség Pest vármegyében, a Gödöllői járásban, a budapesti agglomerációban. Csaknem 7000-en lakják. Hogy miért éppen itt fogyott el először a víz, az biztosan megér egy vizsgálatot, mindenesetre a DMRV egészen döbbenetes állapotokról számolt be.

Néhol a vízfogyasztás az átlagos vízigény kétszeresét is meghaladja, ami egészen egyszerűen fizikai és strukturális veszélyt jelent a vízbázisokra, a víztermelő kutakra és ivóvízvezeték-hálózatra. Amikor a rendszeren nagyobb a fogyasztás, mint a betáplálás, akkor súlyos műszaki meghibásodások léphetnek fel.

Utolsó figyelmeztetés: vagy kevesebb víz fogy, vagy összeomlik a rendszer

A hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény, mint egy átlagos időszakban, amikor csak a gazdálkodók, illetve a háztartások vízigénye merül fel mindenféle kerti tevékenység nélkül.

Mostanra ott tartanak az események, hogy június 29-én már nem csak a Gödöllői járás, hanem a Duna jobb partján, a magasabban fekvő településeken is lokális vízhiány kialakulása tapasztalható:

  • Üröm,
  • Pomáz,
  • Solymár

települések esetében már konkrét területeken nincs a hálózat egyes részein ívóvíz és ha jelentős változás nem lesz a felhasználás volumenében, akkor még több településrész és település kerül hasonló helyzetbe.

A hétvégén a kritikus helyzetben lévő települések polgármestereitől a DMRV már kérte az együttműködésüket a lakosok minél szélesebb körű tájékoztatásában. Csakhogy eddig nem tapasztalható csökkenés a vízfelhasználásban, éppen ellenkezőleg: növekedés jelentkezett.

A mai napon a társaság minden önkormányzattól már II. fokú készültség elrendelését kérte, hogy megakadályozza a teljes hálózati összeomlást és a vízhiányt. A tilalmak ebben a fokozatban már a települések gazdasági szereplőit is érintik – közölte a vízszolgáltató.

Azonban ennek sincs semmilyen hatása. Ma az tapasztalható, hogy egy normál munkanaphoz képest a vízfogyasztás továbbra is kritikus mértékű, egy hétvégi nyári napi igénynél is magasabb, tehát még azt sem sikerült elérni, hogy hétköznapi mértékre csökkenjen. Emiatt a DMRV rendszerei nem tudják megfelelően újrapótolni a tároló medencékben a hiányzó vízmennyiséget.

Ha a következő órákban a fogyasztók nem csak a szükséges vízfelhasználásra korlátozzák az igényeiket, abban az esetben a DMRV Zrt hálózatában a teljes összeomlás is elképzelhető. Ha ez bekövetkezik, akkor a helyreállás hosszú időre is elhúzódhat

– adta ki az utolsó figyelmeztetést a vízszolgáltató.

A kritikus nyomáscsökkenés megállítása a lakossági alapellátás fenntartását szolgálja. A nem létfontosságú vízfogyasztás megszüntetése garantálhatja egyedül, hogy jusson elegendő ivóvíz az alapvető emberi szükségletekre: ivásra, főzésre, tisztálkodásra és a kritikus intézmények működésére, illetve tűzoltásra.

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