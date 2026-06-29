Utolsó figyelmeztetés: megvan az első magyar település, ahol elfogyott a víz, a lakosságnak könyörög a szolgáltató – "A teljes összeomlás is elképzelhető"

Alig maradt vizünk – ezzel a figyelmeztetéssel tette közzé Piliscsaba önkormányzata hétfőn délután a helyi vízszolgáltató rendkívüli tájékoztatását. A település nem az egyetlen, amely így tett a budai agglomerációban: a közösségi médiát elönötték a vízhiányról szóló hivatalos posztok.

Vízhiány: megvan az első magyar település, ahol elfogyott a víz / Fotó: Frank Yvette

Ráadásul Piliscsaba a helyzethez képest még jól áll, legalább maradt még vize. Merthogy ezt már nem mindegyik önkormányzat mondhatja el magáról. A helyzet súlyos, egyenesen kritikus és ezt a a helyi vízszolgáltató, a DMRV legutóbbi közelményének hangvétele is egyértelműen jelzi.

A DMRV Zrt. (Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság) döntően

Pest megyében a Dunakanyar térségében

és a főváros agglomerációjában végez viziközmű szolgáltatást,

ugyanakkor működése Nógrád és Komárom-Esztergom megyék egyes településeire is kiterjed.

Sok százezer fogyasztóról van szó. A társaságot a viziközművek üzemeltetésére alapították. Ennek megfelelően alaptevékenysége az ivóvízellátást, valamint a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló viziközművek működtetése, illetve közüzemi szolgáltatás biztosítása.

Vízhiány: megvan az első magyar település, ahol elfogyott a víz

Hétfői felhívásukat azzal kezdték, hogy a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség. Kiemelték, hogy kánikulai meleg idején a folyamatos és biztonságos

ivóvízellátás nem kényelmi szempont, hanem kritikus elvárás, de ehhez a lakosság együttműködése szükséges.

Ezért a DMRV nyomatékosan felhívja a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a víztakarékosságra, pláne azért, mert az eddigi kérések hiábavalónak bizonyultak és a helyzet egyáltalán nem javult, sőt, romlott.

A június 26-án pénteken bizonyos településeken elrendelt I. fokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás.

A mai reggel Szada – első településként - a hálózat túlterhelésének következtében vízszolgáltatás nélkül maradt.

Szada nagyközség Pest vármegyében, a Gödöllői járásban, a budapesti agglomerációban. Csaknem 7000-en lakják. Hogy miért éppen itt fogyott el először a víz, az biztosan megér egy vizsgálatot, mindenesetre a DMRV egészen döbbenetes állapotokról számolt be.