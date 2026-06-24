Megeszi a forint a profitot, mentőövért kiált a VOSZ – nem a hitelkamat a legnagyobb gond az exportban

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése értelmében a Széchenyi Kártya Program likviditási jellegű hiteltermékeinél a kamat a jövőben a háromhavi BUBOR szintjéhez igazodik, miközben a beruházási konstrukciók esetében megmarad a kedvezményes, fix 3 százalékos kamat. A változás kapcsán a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) főtitkára nyilatkozott.

Perlusz László VOSZ-főtitkár: a kamatok csökkenése az árfolyamra is hatással lehetne, ami javíthatná az exportőrök versenyképességét / Fotó: Havran Zoltán

Nem várható tömeges átterelődés a beruházási hitelek felé

A főtitkár szerint a folyószámla- és likviditási hitelek, valamint a beruházási konstrukciók eltérő célokat szolgálnak, ezért a vállalkozások tömeges átállása egyik hiteltípusról a másikra nem valószínű. Kiemelte, hogy

a szabad felhasználású likviditási források

és a konkrét beruházási célhoz kötött hitelek

között korlátozott az átjárhatóság. Ugyanakkor előfordulhat, hogy elsősorban a mikro- és kisvállalkozások egy része a korábban szabad forrásból finanszírozott fejlesztéseket a jövőben beruházási hitelből valósítja meg.

A hitelfelvételi kedvet ugyanakkor szerinte nem elsősorban a kamatszint, hanem a piaci lehetőségek és a megrendelések alakulása határozza meg. Ha a kereslet élénkül, az a finanszírozási igények növekedését is magával hozhatja.

Az exportőrök profitját elvitte az erős forint

Perlusz László szerint hosszabb távon a kedvező finanszírozási környezet alapját nem a támogatott hitelkonstrukciók, hanem a vállalkozásokat ösztönző, kiszámítható gazdasági környezet teremtheti meg.

Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi, gyorsan kialakult erős forintárfolyam különösen nehéz helyzetbe hozta az exportáló vállalkozásokat. Sok cégnél eltűnt a profit, egyes szereplők pedig már veszteséget termelnek.

A termelékenység javítása, az átárazás vagy a piaci pozíciók megerősítése azonban nem hónapok, hanem akár évek alatt valósítható meg.

Sok cégnél eltűnt a profit az erős forint miatt / Fotó: antoniodiaz

A VOSZ főtitkára ezért szükségesnek tartaná olyan gyors intézkedések kidolgozását, amelyek átmeneti segítséget jelenthetnek az exportőrök számára. Szerinte ennek egyik lehetséges fóruma maga a Széchenyi Kártya Program lehet, amelynek egyik legnagyobb erőssége a gyors termékfejlesztés.