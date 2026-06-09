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Wallis Csoport
AutoWallis Nyrt
Wing
Praktiker
árbevétel
2025
Graboplast

Halmozza a rekordokat az egyik leggazdagabb magyar cégbirodalma: a Praktiker dupla nyereséget barkácsolt, a Wing szárnyal, robog az AutoWallis is

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Közel 30 százalékkal, 900 milliárd forint fölé ugrott a magyar tulajdonú befektetési csoport árbevétele 2025-ben. A Praktiker barkácsáruház mellett az AutoWallis, a Wing és a Graboplast is hozzájárult a Veres Tibor alapította Wallis csoport erős teljesítményéhez.
K. T.
2026.06.09, 10:21
Frissítve: 2026.06.09, 10:45

Főként a nemzetközi piacokon elért növekedésnek köszönhetően újabb árbevételi rekordot döntött a Wallis csoport, melynek portfólióvállalatai 2025-ben 912 milliárd forintra növelték árbevételüket. A tavalyi a Veres Tibor által alapított és tulajdonolt cégcsoport eddigi legmagasabb árbevétele, és több mint 27 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A csoport árbevételének növekedése mellett az eredménytermelő képesség is stabil volt: a csoportszintű EBITDA-eredmény 2025-ben közel 97 milliárd forint volt a 2024-es 103 milliárd forint után. 

Veres Tibor, Wallis csioport, Praktiker
A Veres Tibor alapította Wallis és a vállalatcsoporthoz tartozó Praktiker is erős évet zárt /  Fotó: Fülöp Ildikó

A Wallis nemzetközi jelenlétét jól mutatja, hogy az árbevétel több mint 60 százaléka, mintegy 552 milliárd forint külföldi piacokról származik. Az 

  • ingatlanfejlesztésben, 
  • autókereskedelemben és mobilitási szolgáltatásokban, 
  • kiskereskedelemben, 
  • valamint speciális padlógyártásban 

érdekelt portfólióvállalatok Németországban, Lengyelországban és a kelet-közép-európai régió több országában is meghatározó piaci szereplők. 

Működik a Wallis diverzifikált befektetési stratégiája

Mező Gyula, a Wallis Asset Management Zrt. vezérigazgatója a 2025-ös eredmények kapcsán elmondta, hogy a rekordárbevétel, a nemzetközi jelenlét további erősödése és az EBITDA stabil volumene is azt jelzik, hogy a Wallis csoport hosszú távú befektetési stratégiája eredményesen működik. Mező Gyula hozzátette, hogy a társaság az eredményt kihívásokkal teli gazdasági környezetben érte el, ami jól mutatja a diverzifikált portfólió jelentőségét és stabilitását egy olyan évben is, amikor a csoportnak nem volt nagyobb vállalati tranzakciója. A vezérigazgató kiemelte, hogy továbbra is keresik azokat az érett fázisban lévő befektetési lehetőségeket, amelyek jól illeszkednek a Wallis hosszú távú stratégiájába, és amelyekből a következő évek meghatározó növekedési történetei épülhetnek fel.

A Wallis csoporthoz tartozó portfólióvállalatok ma több mint 5200 embernek adnak munkát Magyarországon és más európai országokban.

A vállalatcsoport tulajdonosi és stratégiai feladatait – köztük a portfóliómenedzsmentet és az üzletfejlesztést – a Wallis Asset Management Zrt. látja el.

A portfólió legnagyobb tagvállalata, az ingatlanfejlesztés területén Magyarországon, Lengyelországban és Németországban is meghatározó Wing csoport árbevétele 53 százalékkal, 304 milliárd forintra emelkedett 2025-ben, EBITDA-ja pedig elérte a 64 milliárd forintot. A Wing közel 60 százalékos részesedéssel rendelkezik a Bauwert AG-ban, lengyel leányvállalatai, az Echo Investment és az Archicom, a Varsói Tőzsdén is jelen vannak. Az Echo Investment 189 milliárd, a berlini székhelyű Bauwert 29 milliárd forintos árbevételt ért el, a hazai tevékenység bevétele pedig 86 milliárd forintra nőtt. 2025-ben az Echo Investment a cannes-i MIPIM nemzetközi ingatlankiállításon szakmai díjban részesült. 

 AKKO részvény
AKKO részvény2026.06.08.
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Rekordévet zárt 2025-ben a Wing csoport leányvállalatán, a Mevinvesten keresztül a Wallis érdekeltségébe tartozó AKKO Invest, melynek konszolidált árbevétele 46 milliárd forint fölé, EBITDA-ja közel 4 milliárd forintra emelkedett. A vállalat célja, hogy organikus növekedés és akvizíciók révén integrált ingatlanpiaci szolgáltatóvá fejlődjön, és öt éven belül cégcsoportszinten elérje a 100 milliárd forintot meghaladó éves árbevételt stabil nyereség mellett.

Robog tovább az AutoWallis, kétszeres nyereséget barkácsolt a Praktiker

A kelet-közép-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója, az AutoWallis coport 2025-ben 477 milliárd forintos árbevételt és 19 milliárd forintos EBITDA-t ért el. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett, a régió 17 országában több mint 30 márkát képviselő vállalat egy év alatt 12 százalékkal több, közel 55 ezer darab gépjárművet értékesített. Az árbevétel közel kétharmada – 318 milliárd forint – külföldi piacokról származott, a hazai értékesítés 160 milliárd forintot tett ki. 

 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény10:51:34
Árfolyam: 146 HUF -1 / -0,68 %
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 2016 óta a Wallis csoport tulajdonában működő 

Praktiker árbevétele 2025-ben 12 százalékkal, 99 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény pedig több mint kétszeresére, 1,2 milliárd forintra nőtt. 

A barkácslánc magyarországi piaci részesedése 34 százalékra emelkedett. Ehhez jócskán hozzájárult, hogy 2025-ben bővült a barkácslánc hálózata: Debrecenben a második, míg Veszprémben, a Balatonhoz közel az első áruház nyitott meg. Ezekkel együtt a Praktiker áruházainak száma 23-ra, összterületük közel 150 ezer négyzetméterre nőtt. A vállalat elmúlt évét az árbevétel-növekedés mellett a működés hatékonyabbá tétele, a digitális csatornák és az áruházak fejlesztése, valamint a szakértői-tanácsadói szolgáltatás fejlesztése jellemezte.

 

A Graboplast, amely Kelet-Közép-Európa vezető speciális padlógyártója, 2025-ben 19 milliárd forintos árbevételt és 1,2 milliárd forintos EBITDA-t ért el, miközben exportaránya továbbra is 80 százalék feletti. A globális építőipari konjunktúra gyengülése a Graboplastot is érintette: árbevétele és EBITDA-ja egyaránt kismértékben elmaradt a 2024-es szinttől, a győri székhelyű vállalat termékei azonban öt kontinens mintegy 80 országába jutnak el.

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