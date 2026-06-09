Halmozza a rekordokat az egyik leggazdagabb magyar cégbirodalma: a Praktiker dupla nyereséget barkácsolt, a Wing szárnyal, robog az AutoWallis is

Főként a nemzetközi piacokon elért növekedésnek köszönhetően újabb árbevételi rekordot döntött a Wallis csoport, melynek portfólióvállalatai 2025-ben 912 milliárd forintra növelték árbevételüket. A tavalyi a Veres Tibor által alapított és tulajdonolt cégcsoport eddigi legmagasabb árbevétele, és több mint 27 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A csoport árbevételének növekedése mellett az eredménytermelő képesség is stabil volt: a csoportszintű EBITDA-eredmény 2025-ben közel 97 milliárd forint volt a 2024-es 103 milliárd forint után.

A Veres Tibor alapította Wallis és a vállalatcsoporthoz tartozó Praktiker is erős évet zárt / Fotó: Fülöp Ildikó

A Wallis nemzetközi jelenlétét jól mutatja, hogy az árbevétel több mint 60 százaléka, mintegy 552 milliárd forint külföldi piacokról származik. Az

ingatlanfejlesztésben,

autókereskedelemben és mobilitási szolgáltatásokban,

kiskereskedelemben,

valamint speciális padlógyártásban

érdekelt portfólióvállalatok Németországban, Lengyelországban és a kelet-közép-európai régió több országában is meghatározó piaci szereplők.

Működik a Wallis diverzifikált befektetési stratégiája

Mező Gyula, a Wallis Asset Management Zrt. vezérigazgatója a 2025-ös eredmények kapcsán elmondta, hogy a rekordárbevétel, a nemzetközi jelenlét további erősödése és az EBITDA stabil volumene is azt jelzik, hogy a Wallis csoport hosszú távú befektetési stratégiája eredményesen működik. Mező Gyula hozzátette, hogy a társaság az eredményt kihívásokkal teli gazdasági környezetben érte el, ami jól mutatja a diverzifikált portfólió jelentőségét és stabilitását egy olyan évben is, amikor a csoportnak nem volt nagyobb vállalati tranzakciója. A vezérigazgató kiemelte, hogy továbbra is keresik azokat az érett fázisban lévő befektetési lehetőségeket, amelyek jól illeszkednek a Wallis hosszú távú stratégiájába, és amelyekből a következő évek meghatározó növekedési történetei épülhetnek fel.

A Wallis csoporthoz tartozó portfólióvállalatok ma több mint 5200 embernek adnak munkát Magyarországon és más európai országokban.

A vállalatcsoport tulajdonosi és stratégiai feladatait – köztük a portfóliómenedzsmentet és az üzletfejlesztést – a Wallis Asset Management Zrt. látja el.