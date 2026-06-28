Akiknek biztos nem veszi el a munkáját a mesterséges intelligencia – a Wizz Air és a HungaroControl munkatársai meséltek hivatásukról
A légiközlekedés népszerű, és folyamatosan növekvő iparág. Magyarországon is egyre többen választják ezt a fajta közlekedési módot távoli, vagy éppen nem is annyira távoli külföldi utazásaikhoz. A mögött, hogy a repülőgép felszáll, majd néhány órával később a célállomáson leszáll, számos, az utasok számára jó esetben láthatatlan folyamat húzódik. Ennek kapcsán szervezett ismeretterjesztő háttérbeszélgetést a Wizz Air.
A Turbina TakeOff kerekasztal-beszélgetésen Alföldi Bence, a Wizz Air kapitánya (repülőgép-pilóta) és Kovács Veronika, a HungaroControl légiforgalmi irányítója osztotta meg tapasztalatait a munkájáról. Mindkét pozíció nagy felelősséggel jár, emiatt nemcsak egy magas szintű képzést kell sikerrel abszolválni, hanem nagy odafigyelést és komoly elkötelezettséget is megkövetel a munkatársaktól.
Kovács Veronika elmesélte, hogy a testvére is a HungaroControlnál dolgozott, és végül rajta keresztül kötött ki a szakmában. Alföldi Bence esetében még egyértelműbb volt a választás, ugyanis 8-9 éves korában bekattant nála, hogy pilóta lesz. Ezt követően sok repülőgépszimulátoros játék, majd Szegeden, az egyetemen elvégzett vitorlázórepülős képzés, majd a Wizz Air pilótaakadémiája következett neki.
A magyar gyökerű légitársaság képzése (amelyet Magyarországon, a budapesti képzési központban is elvégezhetnek a jelentkezők) ugyan nem olcsó, de a pilótajelöltek támogatást is kaphatnak, és a Wizz Airnél történő elhelyezkedés további kedvezményeket jelent.
Egy korábbi cikkünkben írtunk róla , hogy a képzési díj összesen 65 ezer euró, mintegy 21,1 millió forint. A Wizz Air azonban hűségbónuszt is ad, ugyanis ha valaki betartja a megállapodás részéleteit, és a végzést követően öt évig a légitársaság alkalmazásában szolgált, akkor az utolsó öt hónap díját, vagyis összesen 5000 eurót elengedi a vállalat.
Hasonló a helyzet a HungaroControlnál is, ahol gyakornoki program keretében már a szintén nem olcsó képzés mellett lehetőség nyílik dolgozni, ezzel pénz keresni és tapasztalatot is szerezni a cégnél. Turi Ferenc vezérigazgató korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy a képzés nehéz, azonban már ennek ideje alatt is magyar átlagnál jóval nagyobb fizetést biztosítanak a résztvevőknek. A kezdő légtérirányító bére is masszív hét számjegyű összeg, ez később még tovább emelkedhet.
Nem épp a megszokott munkavégzés
A légi közlekedés nagyfokú rugalmasságot és mobilitást is követel a benne dolgozóktól. A munkaidőre, munkarendre szigorú szabályok vonatkoznak a biztonsági előírások miatt. Az adott dolgozónak nincsenek fix közvetlen kollégái, gyakran váltakozik a csapat. A HungaroControlnál direkt forgatják is a dolgozókat a különböző feladatkörök között, hogy ne váljon túl monotonná a munkavégzés.
A Wizz Airnél a repülőgépen lévő csapat, az úgynevezett cabin crew két pilótából (egy kapitányból és egy első tisztből), egy vezető utaskísérőből, és a gép méretétől függően további 3 vagy 4 utaskísérőből áll. A csapatok itt is folyamatosan változnak, de precízen felépített rendszerről van szó, hogy bárkit kicserélnek, ugyanúgy működik.
A repülőgépek és a légiirányítás között folyamatos a kommunikáció. A két pilóta közül az egyik vezeti a gépet, a másik pedig rádiózik. A HungaroContronál szintén ketten dolgoznak egy munkaállomáson, a tervező kontroller telefonálgat, a végrehajtó iránytó pedig kommunikál a repülőgépekkel.
HungaroControlnál 12 órából áll egy műszak, ebből 7,5 óra a tényleges munka, ugyanis a szabályok részletesen meghatározzák, hogy mikor és mennyi pihenőt kell tartani. A légitársaságoknál, így a Wizz Airnél is rendkívül változó a munkarend, de nagyon szigorú szabályozás alá esik, emiatt a dolgozók legtöbbször tudnak tervezni vele. Szabadnapjaik nekik is vannak bőven, azonban azok sokszor nem hétvége vagy ünnepnapokra esnek. Ennek kapcsán a Wizz Air pilótája megjegyezte, hogy volt olyan év, amikor az időzónákon való átrepülés miatt szilveszter éjjel három különböző országban is a levegőből csodálhatta meg a éjféli tűzijátékot.
A beszélgetésen szóba került a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése is. Ennek kapcsán Kovács Veronika kifejtette, hogy szerinte a HungaroControl az AI-t döntéstámogatásra használhatja a jövőben. Mivel a légiirányítás túlzottan biztonságkritikus szakma, így rövid távon nem váltható ki a mesterséges intelligenciával. Alföldi Bence szerint ugyanebből az okból a pilóták munkáját sem veszi majd el a közeljövőben az AI. Bár a robotpilóta már régóta létezik, arra nem alkalmas, hogy a teljes repülési folyamatot végig vigye, ahogyan arra sem, hogy teljesen magára hagyják.
Kilőttek a Wizz Air részvényei, sikerült elkerülni a veszteséget
Csaknem nullszaldóba fordult a Wizz Air nettó eredménye március végén lezárt üzleti évében, ám mégis sikerült 1,3 millió euróval a vonal fölött maradnia, miközben mind az árbevétele, mind az EBITDA-ja markánsan bővült – derült ki a légitársaság reggel publikált éves gyorsjelentéséből.
A diszkontszolgáltató menedzsmentje ugyanakkor annyira átláthatatlannak tartja a geopolitikai helyzetet, főként a Hormuzi-szoros lezárása és az iráni konfliktus miatt, hogy az április 1-jén már megkezdett pénzügyi évére nézve mindenféle pénzügyi előrejelzéstől tartózkodik.