Fontos adatokat közölt a Wizz Air – kiderült mennyire szennyezőek a légitársaság repülőgépei

Közzétette a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó fenntarthatósági jelentését a Wizz Air. A magyar gyökerű légitársaság történetének legalacsonyabb karbonintenzitásával zárt: 50,6 gramm szén-dioxidot bocsátott ki utaskilométerenként, ami éves összevetésben 3 százalékos javulást jelent.

Rekordalacsony kibocsátással zárta a Wizz Air a 2026-os pénzügyi évét / Fotó: Felix Tchvertkin / Shutterstock

A vállalat csütörtöki közleménye szerint az eredményben fontos szerepet játszott a légitársaság flottájának folyamatos fejlesztése is: a Wizz Air az iparág egyik legfiatalabb és leginkább üzemanyag-hatékony flottáját üzemelteti, amelynek átlagéletkora 2026. március 31-én 4,57 év volt. Gépparkja addigra 262 repülőgépre bővült, amelyek 75 százaléka az új generációs Airbus A320neo gépcsaládba tartozik. Ez egyszerre támogatja az alacsonyabb kibocsátást és a költséghatékony működést.

Kiemelték, hogy a továbbra is elkötelezett munkavállalói és befogadó vállalati kultúrája mellett, ugyanis a Wizz Airnél több mint 100 nemzetiségből dolgoznak kollégák. A 2026-os pénzügyi évben a légitársaság 2775 új munkavállalóval bővítette csapatát.

Folytatja megkezdett munkát a Wizz Air

Dekarbonizációs törekvéseivel összhangban a légitársaság a pénzügyi év során az Európai Unió ReFuelEU Aviation előírásainak megfelelően több mint 27 000 tonna fenntartható kerozint (SAF) használt fel. A cél az, hogy a jövőben még több SAF-ot használjon fel, és olyan innovatív megoldásokba fektessen be, amelyek hosszú távon is támogatják a kibocsátás csökkentését. Mindeközben a vállalat változatlanul a hatékony működésre törekszik, és hangsúlyozza, hogy a SAF korlátozott elérhetősége és magasabb ára továbbra is lassítja a légi közlekedés dekarbonizációjának ütemét.

A légitársaság fenntarthatósági törekvéseit az iparág is széles körben elismerte. A pénzügyi év során a légitársaság több díjat és elismerést is kapott.

„A Wizz Airnél a fenntarthatóság alapja a hatékonyság, ami megnyilvánul a fegyelmezett működésünkben, a flottánk folyamatos megújításában és az elkötelezett munkavállalói közösségépítésben is. Mindezeknek köszönhetően csökkenteni tudjuk a szén-dioxid-kibocsátásunkat, miközben ellenálló és költséghatékony működési modellt üzemeltetünk. A további előrelépéshez azonban iparági szintű változásokra van szükség - különösen a fenntartható forrásból származó üzemanyag szélesebb körű elérhetőségére és a rendszerszintű hatékonyság javítására. Célunk, hogy a jelenlegi környezetben is hatékonyan működjünk, miközben gyakorlati megoldásokkal hozzájárulunk a légi közlekedés hosszú távú kibocsátáscsökkentéséhez” – nyilatkozta Durucskó Dorottya, a Wizz Air kormányzati kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős vezetője.